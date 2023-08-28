Tuba Büyüküstün paylaştı: 'Lüks nedir?'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:27

Netflix'teki Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla gündem olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Geçen günlerde İngilizce konuştuğu videosuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Büyüküstün şimdi de "Lüks nedir?" notunu düştüğü videosuyla dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Büyüküstün'ün söz konusu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun videosuna yüzlerce yorum geldi.