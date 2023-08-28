Tuba Büyüküstün paylaştı: 'Lüks nedir?'

Ünlü oyuncu Tuba Büyüksüntün, dizilerinden çok sosyal medyada yayımladığı videolar ile konuşulur oldu. İngilizce konuştuğu videosundan sonra yaptığı bu paylaşım ise sosyal medyanın bugünkü gündeminde yer almayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:18
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Netflix'teki Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla gündem olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. 

Geçen günlerde İngilizce konuştuğu videosuyla sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Büyüküstün şimdi de "Lüks nedir?" notunu düştüğü videosuyla dikkat çekti. 

YORUM YAĞDI

Büyüküstün'ün söz konusu videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun videosuna yüzlerce yorum geldi.


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Tuba Büyüküstün lüks sosyal medya

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