Tuba Büyüküstün’ü kahreden ölüm: Sosyal medyadan paylaştı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:02

Sami Saydan’ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Saydan’ın oğlu için dün geceden beri kan arayışı vardı, Büyüküstün de Tuna için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen 19 yaşındaki Tuna Saydan kurtarılamadı.

INSTAGRAM’DAN DUYURDU

Tuba Büyüküstün ölüm haberini alınca Instagram hesabından siyah bir paylaşımla acısını duyurdu.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Büyüküstün 2009 yazında, Bodrum'da tatil yaparken görüntü yönetmeni Sami Saydan ile objektiflere takılmıştı. 2 yıl süren birlikteliğin ardından çiftin yolları ayrılmıştı.

Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından “2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık” ifadelerini kullanmıştı.