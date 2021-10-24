Halk ozanı Gül Osman yaşamını yitirdi
Gaziantep’in sevilen halk ozanlarından ‘Aşık Gül Osman’ lakaplı Osman Kürek, hayatını kaybetti. Kürek, bin 500'ün üzerinde halk türküsüne imza atmış, eserleri birçok sanatçı tarafından seslendirilmişti.
Yazdığı ağıt ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirilen Aşık Gül Osman, Koah hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir süredir tedavisi evinde devam eden 72 yaşındaki ozan, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
BİN 500 AĞIT VE ŞİİRE İMZA ATTI
Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Karacaören köyünde dünyaya gelen görme engelli Aşık Gül Osman'ın, bin 500'ün üzerindeki halk türküleri ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi.
En çok bilinen eseri ise ‘Karadağ'ın Boz Yılanı' türküsü olan Osman Kürek, dün akşam saatlerinde doğduğu Araban ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.
Halk Ozanı Aşık Gül Osman, evli ve 2 erkek çocuğu babasıydı.
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