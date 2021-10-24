Halk ozanı Gül Osman yaşamını yitirdi

24 Ekim 2021 Pazar, 13:44

Yazdığı ağıt ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirilen Aşık Gül Osman, Koah hastalığı ile mücadele ediyordu. Bir süredir tedavisi evinde devam eden 72 yaşındaki ozan, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

BİN 500 AĞIT VE ŞİİRE İMZA ATTI

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Karacaören köyünde dünyaya gelen görme engelli Aşık Gül Osman'ın, bin 500'ün üzerindeki halk türküleri ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi.

En çok bilinen eseri ise ‘Karadağ'ın Boz Yılanı' türküsü olan Osman Kürek, dün akşam saatlerinde doğduğu Araban ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Halk Ozanı Aşık Gül Osman, evli ve 2 erkek çocuğu babasıydı.