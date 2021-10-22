Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, usta oyuncu Kemal Kuruçay’ın hayatını kaybettiği açıkladı.
Demir, "Usta oyuncu Kemal Kuruçay’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Usta oyuncu Kemal Kuruçay’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.?? pic.twitter.com/YejvGrgXYj— Deniz Demir (@demirdenizchp) October 22, 2021
NEDİM SABAN: ÇOK İYİ BİR İNSANDI
Tiyatrocu Nedim Saban da sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak, “Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.
Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe . Çok üzgünüm pic.twitter.com/xxK7RgxnJd— nedim saban (@nedimsaban) October 22, 2021
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