Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 19:25
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
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Usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncu Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, usta oyuncu Kemal Kuruçay’ın hayatını kaybettiği açıkladı.

Demir, "Usta oyuncu Kemal Kuruçay’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

NEDİM SABAN: ÇOK İYİ BİR İNSANDI

Tiyatrocu Nedim Saban da sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak, “Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi. 


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