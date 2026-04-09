Sosyal medya ve stand-up dünyasının tanınan isimlerinden Tuba Ulu, son gösterisindeki ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Peki, Tuba Ulu kimdir? Komedyen Tuba Ulu neden gözaltına alındı?
TUBA ULU KİMDİR?
Tuba Ulu, 1 Ocak 1981 doğumludur. Ulu, Türkiye'nin son dönemde dikkat çeken kadın stand-up komedyenlerinden biridir. Sahne performansları ve dijital içerikleriyle tanınan Ulu, özellikle 'Lady Malumat' isimli stand-up gösterisiyle geniş kitlelere ulaşmıştır.
TUBA ULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” ifadesini kullanmasının ardından 'tarihi milli manevi değerlere hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.