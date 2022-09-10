Tuğba Altıntop: Köpeğin suçu yok hata bende
Arkadaşının köpeğinin saldırısına uğrayan şarkıcı Tuğba Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı. “Hayvanın suçu günahı yok, ben onun alanına girdim” diyen Altıntop, bu olayın hayvan sevgisini etkilemediğini söyledi.
Tuğba Altıntop, tatil için gittiği Şile'de arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı.
Hürriyet gazetesine konuşan Altıntop, o anları şöyle anlattı:
“Arkadaşımın köpeği yerde yatıyordu. Yanına gittim, sevdim okşadım. Eğilip yüzünü öpmek istedim. Bir anda yüzüme saldırdı. Kimse müdahale edemeden bıraktı, kenara çekildi. Olay 10 saniye içinde olup bitti. Yüzümün sol tarafı parçalandı. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar yapabileceklerini yaptı ama ‘İz kalma ihtimali var’ dediler. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler”
“Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. Akita cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde Macar Rottweiler köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için Pomeranian Spitz cinsi bir köpek besliyorum.
Altıntop, olayın hayvan sevgisini etkilemediğini, ancak kendine ders çıkardığını söyledi:
“Bu vahim saldırı hayvanlara olan sevgimi etkilemedi ama bana ders oldu. Hata bendeydi, onun özgürlük alanına girdim. Hayvanın suçu günahı yok. Yanağını niye öpüyorum ki? Bugün benim ölüm haberimi de yazabilirdiniz, ben kaşındım. Hayvanları hep seveceğim ama artık karakterini bilmediğim, tanımadığım hayvanlara daha temkinli yaklaşacağım.”
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