Galatasaray Spor Kulübü’nde teknik detayların ve maç kadrolarının dışarı sızdırılması iddiasıyla başlayan krizde, beklenen hamle geldi. Kulüp içerisinde stratejik bir pozisyonda görev yapan Tuğçe Aykun’un görevine son verildi. Peki, Tuğçe Aykun kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğçe Aykun'ın görevi nedir?

TUĞÇE AYKUN KİMDİR?

Tuğçe Aykun’un Galatasaray bünyesinde idari ve stratejik süreçlerde görev aldığı ifade ediliyor. Kulüp içerisinde önemli bir pozisyonda bulunduğu belirtilen Aykun’un, özellikle takım içi organizasyonlarda aktif rol üstlendiği öne sürülüyor.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olurken, resmi görev tanımına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmış değil.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Erdem Açıkgöz’ün haberine Galatasaray yönetimi, ilk 11’lerin sızdırılmasından sorumlu tuttuğu Tuğçe Aykun’un görevine son verdi.

OKAN BURUK İSYAN ETMİŞTİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada kadronun sızdırılmasına tepki göstererek gerekli soruşturmayı yapacaklarını ifade etmişti.

Okan Buruk konuşmasında “İçeride bizi kim satıyorsa ortaya çıkaracağız; Galatasaray'a büyük bir hainlik yapılıyor. Özellikle Kaya Temel ismini veriyorum, maç kadrolarını sızdıran o. Metehan 3-4 aydır yoktu, ona suç atılması haksızlık. Bu 11'in dışarıdan bilinmesi imkansızdı; içeride bu sızıntıyı yapanı bulacağız” demişti.