Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:06

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:06

Tuğçe Özbudak hakkında çıkan haberlerin ardına ünlü oyuncu gündemde yerini aldı. Yurttaşlar, Özbudak'ın hayatını internette araştırmaya başladı. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuğçe Özbudak felç mi geçirdi? Tuğçe Özbudak'ın sağlık durumu nasıl?

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da doğdu. Adanalı dizisinde ‘Pınar’ rolü ile tanınırlık kazandı. Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Özbudak, oyunculuğa ‘Aloya’ adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı..

Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz günlerde düğünlerini yapan Tuğçe Özbudak ikinci kez gelinlik giymiş oldu.

TUĞÇE ÖZBUDAK FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

Kısmi felç geçirdiğini duyuran Tuğçe Özbudak, 'Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın (bugün) sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.' ifadelerini kullandı.