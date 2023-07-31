Yayınlanma: 31.07.2023 - 15:38

Güncelleme: 31.07.2023 - 15:38

Ünlü şarkıcı Gökhan Sezen'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Bodrum'da hastaneye kaldırılan sanatçının kısmi felç geçirdiği açıklandı. Peki, Gökhan Sezen kimdir, nereli, kaç yaşında? Gökhan Sezen neden felç geçirdi, sağlık durumu nedir? İşte, Gökhan Sezen hakkında merak edilenler...

GÖKHAN SEZEN KİMDİR?

Gökhan Sezen, 1977 yılında dünyaya gelmiş Türk Sanat Müziği sanatçısıdır. Üniversite eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde başladı. Burada çello eğitimi alan Gökhan Sezen daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Şan Bölümü’nden mezun oldu.

Gökhan Sezen çocuk yaşlarından itibaren hep müziğin içinde büyüdü. Ağabeyinin “Asansör” adlı bir rock grubu olması müziğe olan tutkusunu arttırdığını söyleyen Sezen, gönlünün hep Türk sanat müziğinden yana olduğunu söyledi.

2002 senesinde TRT asli kadrosuna katılan Gökhan Sezen, 2011 yılında TRT’nin ilk defa düzenlediği müzik ödüllerinde En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçı ödülünü kazandı.

TRT'de 23 yıldır sürdürdüğü görevinden 2018 yılında istifa eden Gökhan Sezen'in Asalet ve Yorumcu isimlerinde iki albümü vardır.

GÖKHAN SEZEN HASTALIĞI NEDİR?

Gökhan Sezen beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirdi.

Gökhan Sezen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “29 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:30 sularında beyindeki görme merkezine pıhtı atması neticesinde kısmi bir felç geçirmiş bulunmaktayım. Halen Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında tutulmaktayım, görme yetimdeki problem devam etmektedir. Doktorum, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'ın ve tüm ekibinin tedavisi ile umarım en kısa sürede eski sağlığıma kavuşacağım. Onların tavsiyeleri üzerine 2 Ağustos Çarşamba Gölköy Dürdane Meyhanesi ve 4 Ağustos Cuma Ortakent Herodot Otel'deki programlarımıza bu haftalık ara vermek durumundayım. Ayrıca 29 Temmuz Çınarcık Kaktüs sahne programımızı bu yüzden gerçekleştiremedik. Bu programımızı da üzülerek ileri bir tarihe ertelediğimizi bildiririm. Tüm müzik sever dostlarıma ve yakınlarıma sevgi ve saygılarımla.” ifadelerini kullandı.