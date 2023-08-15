Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:55

Tuğçe Tayfur, özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Magazinseverler, Tuğçe Tayfur'un hayatını merak ediyor. Peki, Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimle evlendi? İşte Tuğçe Tayfur'un hayatı...

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı. Ailesinden aldığı destek ile müzik hayatına başladı. Babası gibi kariyerine müzikle devam eden Tuğçe Tayfur, 2010 yılı içerisinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD‘de yaşadı. ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanıştıktan sonra 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar verdi.

Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile birlikte okuyarak düet yaptı ve birde klip çekildi. İkilinin klibi uzun süre konuşuldu.

Tuğçe Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra erdi. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı ve 2012 yılında nikah masasına oturdu. İkilinin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları var. Çift yedi yıllık evliliklerinden ardından ayrıldılar.

TUĞÇE TAYFUR KİMLE EVLENDİ?

Son olarak Muhammet Aydın ile evleneceğini duyuran Tuğçe Tayfur evlendi ve sosyal medyada gelinliğiyle pozlar verdi.