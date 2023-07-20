Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a kaset şantajı

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:59

Güncelleme: 20.07.2023 - 12:06

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur (35), iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında nişanlanmıştı.

16 gün nişanlı kaldıktan sonra ilişkisi biten Tuğçe Tayfur, ayrılık sürecinden sonra Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ELİMDE VİDEOLARIN VAR DİYE..."

"Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın. Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak Efendi... Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum. Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım. Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp ‘İstediğim mekânda sahneye çıkacaksın’ dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık! Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum! Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!"