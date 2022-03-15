Tuğrul Demir kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte biyografisi

15 Mart 2022 Salı, 13:07

Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın sembol isimlerinden Tuğrul Demir'in, 15 Mart 2022 Salı günü 87 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Merhumun cenazesinin 16 Mart 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.

TUĞRUL DEMİR ÖLDÜ MÜ?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 4106 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği, basketbol şube sorumluluğu yapmış unutulmaz basketbolcularımızdan Tuğrul Demir'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" sözlerine yer verildi.

Türrkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan başsağlığı açıklamasında ise, "A Erkek Milli Takımımızın eski basketbolcularından Tuğrul Demir'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

TUĞRUL DEMİR'İN HAYAT HİKAYESİ

6 Nisan 1935 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nden 1958 yılında mezun oldu.

Uzun yıllar Galatasaray Spor Kulübü'nde basketbol oynadı. Galatasaray'daki 10 senelik basketbol yaşantısında, 7 şampiyonluk görerek çok önemli bir başarıya imza atan Tuğrul Demir, profesyonel basketbol oyunculuğuna veda ettikten sonra kulüpte çeşitli görevler aldı.

Ali Uras'ın başkanlığındaki yönetim kurularında görev aldı, basketbol şube sorumluluk görevini üstlendi. Özhan Canaydın ve Adnan Polat dönemlerinde ise basketbol şube kaptanlığı yaptı.

28 kez A milli, 10 kez genç milli olan Tuğrul Demir, ayrıca iki kardeşi Muzaffer Demir ve Yavuz Demir ile birlikte aynı dönemde Galatasaray forması giydi.

23 Kasım 2013 tarihinde NEF Stadyumu'nda düzenlenen törende taraftar önünde plaket aldı.

Tuğrul Demir, 15 Mart 2022 tarihinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.