Tüketicilerin 5’te 1’i yaşam maliyetlerinden dolayı tatil yapmakta zorlanıyor

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:48

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:48

Dünya genelinde sürekli olarak artan yaşam maliyetleri tüketicilerin tatil alışkanlıklarını da değiştiriyor. Küresel danışmanlık şirketi Simon-Kucher’in konuya dair gerçekleştirdiği 2023 Küresel Seyahat Trendleri Araştırması’da tüketicilerin erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak suretiyle sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş tatil planı yapabilecekleri fırsatları değerlendirdiğine işaret ediyor. Birçok insanın tatillerini artık aylar öncesinden organize ettiğini ve bu sayede hem yüksek maliyetlerden kaçındığını hem de kapsamlı bir takvim oluşturduklarını belirten seyahat platformu Gezinoks Genel Müdürü Serhat Ay ise geliştirdikleri yeni nesil seyahat sistemiyle kullanıcılarının planlama sürecini konforlu bir deneyime dönüştüklerini açıkladı. Sistemlerinin havaların soğumasıyla kış tatilcilerinin de radarına girdiğine dikkat çekerken kış tatili için erken rezervasyon fırsatlarının devam ettiğini bildirdi.

TÜKETİCİLERİN %41’İ TATİLLERİNİ ERKEN REZERVASYON YAPARAK PLANLIYOR

Küresel Seyahat Trendleri araştırması, tüketicilerin %84’ünün tatil planı yapmasına rağmen, beşte birinin finansal kısıtlamalardan dolayı tatile çıkmakta zorlandıklarını gösteriyor. Giderek artan yaşam maliyetleri ise iki kesimi de yoğun tatil dönemleri dışında seyahat etmeye yönlendiriyor. Bu doğrultuda tatilcilerin %41’i seyahatlerini erkenden rezerve etmeye başlarken, %38’i bunun sebebinin cazip fırsatlardan yararlanmak olduğunu söylüyor. %37’si ise bu seçeneği enflasyona bağlı fiyat artışlarından kaçınmak için tercih ediyor.

Ekonomik dalgalanmalardan dolayı tatilleri seyahat acentesi aracılığıyla organize etme alışkanlığı devam ederken, tüketicilerin birçoğu her şey dahil konsepti yerine kişiselleştirilmiş tatil seçeneklerini tercih ediyor. Odak noktalarında ise yemek, ulaşım, aktivite ve alışveriş kriterleri bulunuyor. Küresel çapta kaydedilen bu eğilimleri baz alarak müşterilerine hayal ettikleri tatili planlama fırsatı sunduklarını aktaran Serhat Ay, “Gezinoks olarak benimsediğimiz kusursuz müşteri deneyimi anlayışıyla, müşterilerimizin konaklanacak tesis, uçuş ayarlama, araç kiralama, tatil yerlerine yakın mekanları keşfetme, gezilecek yerleri tanıma ve yapılabilecek aktiviteleri bulma konularında detaylı bilgilere ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

“KULLANICILARIMIZIN HAYALİNDEKİ TATİLİ PLANLAMALARINI SAĞLIYORUZ”

Platformlarına üye olan kullanıcıların kendilerine göre kişiselleştirilmiş tatiller organize edebildiklerinin altını çizen Gezinoks Genel Müdürü Serhat Ay, sözlerini şöyle sonlandırdı: “2015’ten bu yana ilk günkü heyecanımızla hizmet veriyoruz. Kullanıcılarımızın erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak uygun fiyatlarla hem yurt içinde hem de yurt dışında seyahat etmelerine olanak tanıyoruz. Bu kapsamda konaklama alanında dünya genelindeki üçüncü taraf sağlayıcılarla yaptığımız anlaşmalar ile daha fazla ürün ve hizmet sunuyoruz. Her bir müşterimizin hayal ettikleri tatili kolayca ve düşük maliyetlerle planlamalarını mümkün kılıyoruz.”