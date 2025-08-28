Son günlerde sanat camiası taciz ifşalarıyla sarsılıyor. Komedyen Mesut Süre'nin tacizine uğradığını belirten kadınların mesajlarına sosyal medyada yer veren oyuncu Tuluğ Özlü ölümle tehdit edildi. Peki, Tuluğ Özlü kimdir, kaç yaşında? Tuluğ Özlü ne iş yapıyor?

TULUĞ ÖZLÜ KİMDİR?

Yaklaşık otuzlu yaşlarda olduğu bilinen Tuluğ Özlü, yazar ve podcast yayıncısı olarak tanınıyor. Özellikle “Umarım Annem Dinlemez” adlı ilgi çekici podcast serisinin yaratıcısı ve sunucusu olarak büyük bir ün kazandı.

Bu podcast serisinde, toplumda konuşulması zor veya tabu kabul edilen pek çok konuyu kendine has, samimi bir üslupla işliyor. Özlü'nün toplumsal meselelere yaklaşımı, dinleyiciler tarafından takdirle karşılanıyor.