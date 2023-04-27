Tüm ustalar uyguluyor. Barbunya yemeğine lezzet katan ve gazını alan tüyo
Lezzetli barbunya yemeğinin tarifi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk mutfağının en lezzetli barbunya yemeğinin tarifini sizler için derledik.
Barbunya yemeği pişirirken ustalar mutlaka tencereye kimyon ekliyorlar. Kimyon sayesinde barbunya yemeği lezzetli olduğu gibi asla gaz yapmıyor.
Peki gaz yapmayan barbunya yemeğinin tarifi nasıldır?
Yarım kg taze barbunya
1 soğan
1 havuç
1 patates
1 domates
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kimyon
1/2 çay bardağı zeytinyağı
2 su bardağı su
2~3 dal maydanoz
Tuz
Barbunya yemeğinin hazırlanışı:
Barbunyaları bir akşam önceden tuzlu suya koyun ve ağzına kapatın. Böylece barbunyalar şişmiş olacak.
Barbunyaları sudan geçirdikten sonra bir tencereye alın ve kaynatın. Barbunyalar yumuşamaya başladığında suyunu süzerek kenara alabilirsiniz.
Bir tencereye zeytinyağı, doğranmış havuç ve soğanları ekleyerek kavurun. Üzerine ezilmiş sarımsak, patates ve salçayı ilave edin.
Süzülen barbunyaları da tencereye ekleyin ve 1 tatlı kaşığı şekeri ve 1 tatlı kaşığı kimyonu üzerine serpiştirin.
Son olarak tekrardan suyunu ve tuzunu ekleyip kaynamaya bırakın. Barbunyalar yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin. İçerisinde bulunan su biterse, az miktarda ilave edebilirsiniz Şimdiden afiyet olsun.
YANINA EN İYİ NE GİDER?
Pişirdiğiniz barbunya yemeğini pilav ve turşuyla servis edebilirsiniz.
Kaynaklar: youtube.com - lezzet.com.tr - Derleme: Cumhuriyet.com.tr
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