Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:02

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:02

İşte, tüm zamanların en korkunç filmleri arasında yer alan ve korku severlerin mutlaka izlemesi gereken yapımlar.



8. ROSEMARY'S BABY (1968)

Ebeveynliğin dehşetini anlatan pek çok korku filmi çekilmiştir, ancak çok azı Rosemary's Baby kadar ikoniktir. 1960'ların bu klasiği, Rosemary ve kocası Guy'ın yeni bir apartmana taşınmalarını ve Rosemary'nin hamileliğiyle özellikle ilgilenen bazı tuhaf komşularla karşılaşmalarını konu alıyor.

7. THE SHINING (1980)

Film, aslında alışık olduğumuz bir hikayeyle başlar. Bir aile, babanın şehir dışında iş bulmasının ardından ıssız bir otelde kalmaya gider. Psikolojik ve doğaüstü korkuyu ustalıkla harmanlayan The Shining Jack Nicholson'ın yıllarca konuşulacak oyunculuğu ile tüm zamanların en iyi korku filmlerinden biri olmayı başardı ve herkes tarafından sevildi. Stephen King hariç...

6. INSIDIOUS, 2010

Özet: Genç çift Josh ve Renai, üç çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınır. Ancak evde yaşanan tuhaf olaylar, Renai’ye evin hayaletli olduğunu düşündürür. Evde, gece gündüz eşyalar yer değiştirmekte ve etrafta tuhaf sesler duyulmaktadır. Josh, bu olanlara inanmasa da karısının ve annesinin eve medyum çağırmasına izin verir. O andan sonra olanlar ise en çok kendisini şaşırtacaktır.

5. THE RING, 2002

Özet: The Ring’in çıkış noktası, birçok Hollywood geriliminde olduğu gibi bir şehir efsanesi. Fakat bu kez ortada kabus gibi görüntülerle dolu bir video kaseti vardır. Bu kaseti izleyenlere esrarengiz bir telefon gelmekte ve yedi gün içinde ölecekleri bildirilmektedir. Bayan gazeteci Rachel Keller önceleri bu konuya kuşkuyla yaklaşır. Ancak kaseti izleyen dört gencin arka arkaya esrarengiz biçimde ölmesi üzerine düşüncesi değişmeye başlar. Araştırmacı gazetecilik tutkusuna yenik düşen Rachel, bu video kaseti ele geçirip kendisi izler. Artık hayatı tehlikededir. Üstelik sadece kendisinin değil, oğlunun da hayatı tehdit altındadır. Arkadaşı Noah’ın yardımını isteyen Rachel’in önünde bu sırrı çözmek için sadece yedi gün vardır.

4. HEREDITARY, 2018

Özet: Graham ailesinin en yaşlı üyesi anneanne Ellen’ın ölümü sonrası kızı Annie, soyağaçlarının korkunç detaylarını keşfetmeye başlar. Aile üyeleri ardı ardına meşum olaylar yaşamaktadır ve kendilerine miras kalmış bu lanetten kurtulmaya çalıştıkça, kaçınılmaz sona biraz daha yaklaştıklarını fark ederler.

3. THE ORPHANAGE, 2007

Özet: Laura, çocukluğuna dair en mutlu günlerini deniz kenarındaki bir yetimhanede geçirmiştir. Yetimhanenin çalışanları ve Laura'nın birlikte büyüdüğü arkadaşları ona her zaman ilgi ve sevgi göstermişlerdir. 30 yıl sonra Laura, kocası Carlos ve 7 yaşındaki oğlu Simon'la, çok güzel yıllar geçirdiği yetimhaneye geri döner. Hayali, uzun süredir kapalı olan yetimhaneyi restore ettirip engelli ve hasta çocuklar için bir yaşam alanı haline getirmektir.

2. THE CONJURING, 2013

Özet: Ed ve Lorraine Warren'in, gözlerden uzak bir çiftlik evinde karanlık varlıklar tarafından dehşete sürüklenen bir aileye yardım etmeye gelirler. Güçlü bir şeytani varlıkla yüzleşmek zorunda kalan Warren çifti kendilerini hayatlarının en korkutucu vakasıyla karşı karşıya bulurlar.

1. GET OUT, 2017

Özet: Chris, kız arkadaşı Rose ile uzak mesafe ilişkisi yaşayan bir gençtir. Bir gün Rose, Chris’i hafta sonu kaçamağı için ailesinin evine çağırır. Rose’un annesi Missy ve babası Dean de onlara katılır. Başta Chris, Rose’un ailesinden güzel tepki almasına şaşırır, bir yandan da kıllanır. Çünkü dönem gereği bir beyaz ve siyahinin ilişkisine sıcak bakılmamaktadır.