TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2024 Pazartesi, 09:49
TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Haziran Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yabancı Sinema

22: 25  Yabancı Sinema

00:35 Kardeşlerim

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

22:45 Yalan

01:30 Güneşin Kızları

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kirli Sepeti

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 6

00:45 Mucize Doktor

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Vizontele

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15: 8'de Sağlık

08:30: Aramızda Kalmasın 

11:00: Survivor All Star 2024

14:00: Survivor Ekstra

16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00: Survivor All Star 2024

TV yayın akışı 3 Haziran Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07.05 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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