Gazeteci Şirin Payzın, İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Palazzo Contarini Polignac sarayında iş insanı Turgay Gümüş ile dünyaevine girdi. Peki, Turgay Gümüş kimdir? Şirin Payzın'ın eşi Turgay Gümüş ne iş yapıyor?

TURGAY G ÜMÜ Ş KİMDİR?

Şirin Payzın’ın eşi Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında tanınan bir iş insanı olarak öne çıkıyor. Gümüş, İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan butik bir şaraphanede üretim yapıyor. Ürettiği üç şaraptan ikisi — Şirin Grenache Roze 2023 ve Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023 — dünyaca saygın Decanter Dergisi’nin 2024 Dünya Şarap Ödüllerinde bronz madalya kazandı.