Türk çoban köpeklerini dünyaya tanıtıyor

Karagözler Mahallesi’nde yaşayan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Berber, çocukluğundan itibaren çok sevdiği köpekleri yetiştirmeye başladı. Hobisini ileri taşımak isteyen Berber, yetiştirdiği kente özgü bir ırk olan akbaş cinsi çoban köpeğini dünyaya tanıtmak istedi. Sosyal medyanın da yardımıyla hem Türkiye hem de farklı ülkelerde Türk çoban köpeklerine olan ilgiyi fark eden Serkan Berber, Kangal, çapar, Anadolu çoban köpeği ve kırçıl gibi farklı ırkları da sürüsüne dahil etti. Berber, sürüsündeki 23 köpek ile alan koruma ve bekçilik konusunda tanıtım videoları çekip sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Türkiye’ye özgü çoban köpeklerini dünyaya tanıtmaya çalışıyor.

KÖPEKLERİ AVUSTURALYA’YA GÖTÜRECEK

Avusturalya’da bir çiftlikte yaşayan Haitham Abood, çiftlikleri yabani hayvanlardan korunmak için çözüm ararken, Serkan Berber’in sosyal medya paylaşımını gördü. Abood, Berber ile iletişime geçip Türk çoban köpeklerine hayran olduğunu dile getirdi. Köpeklerini incelemek için Eskişehir’e gelen Haitham Abood, bu ırklarla 1 hafta geçirdi. Abood, yaptıkları köy gezileri ve çiftlik ziyaretlerinin ardından gerekli planlamaları yapıp, birkaç ay içerisinde Türk çoban köpeklerini Avusturalya’ya götüreceğini ve orada yetiştiricilik yapacağını söyledi.

Dr. Serkan Berber, hayatı boyunca sokak köpekleri de dahil olmak üzere birçok köpek ırkı beslediğini söyledi. Türk çoban köpeklerinin dünyaya yeterince iyi tanıtılmadığını fark ederek bunun üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden Dr. Berber, “Özellikle Eskişehir’in köpeği olan akbaş cinsi köpeklerine Türkiye’ye dünyaya daha fazla tanıtılması gerektiğini düşündüm. Bu sebeple akbaşlarla bir üretim çabasına girdik. Sosyal medyanın da desteğiyle güzel köpekler, güzel çekilmiş görüntüler ve güzel düzenlenmiş videolarla birlikte bu durum ivme kazandı, yaygınlaşmaya başladı. Bu, özellikle Eskişehir akbaş köpeklerine ciddi katkı sağladı. Akbaşlardan oluşan sürüme Kangal, çapar, kara kırçıl ve Anadolu çoban köpeği gibi diğer ırkları da kattım. Onları üretip en iyi şekilde, en güzel görünebilecek şekilde ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek şekilde dünyaya tanıtmak üzere küçük bir girişimim var. Şu an 23 köpeğimiz varö dedi.

AVUSTRALYA’DAN TÜRK ÇOBAN KÖPEKLERİ İÇİN GELDİ

Dr. Serkan Berber, Avustralya’nın Melbourne kentinden kendisine ulaşan çiftçi Haitham Abood’un köpekleri yerinde görmek için Eskişehir’e geldiğini söyleyerek, “Köpeklerle bir haftalık program hazırladık. Onları sürülerin içinde görevlerini yaparken inceledi ve hayran oldu. Abood, Avustralya’da Türk çoban köpeklerinin çiftliklerini yabani hayvanlardan koruyabileceğini düşünüyor. Bu bir haftalık ziyarette akbaşlar olmak üzere kangallar ve diğer ırklarımızın bu işin ne kadar iyi yaptığını göstermek üzere doğada köy gezileri yaptık. Önümüzdeki aylarda buradan Avustralya’ya birkaç köpek götürmeyi düşünüyor. Türk çoban köpeklerinin dünyada ilgi görmesi bizi gururlandırıyorö diye konuştu.

‘ÇOK BÜYÜK SEVGİ SAYGI VE HAYRANLIK DUYUYORUM’

Avusturalyalı Haitham Abood, sosyal medyada karşılaştığı Türk çoban köpeklerine hayran olduğunu söyledi. Çiftçilerin yaşadıkları bölgeleri yabani hayvanlardan korumak için Türk çoban köpeklerine ihtiyacı olduğunu belirten Abood, “Avusturalya’da çiftliklerde vahşi yaşam var. Türk çoban köpeklerini sosyal medyadan gördüm. Eğer başarabilirsek, alan koruma konusunda Amerika ve Afrika’da nam salmış köpekleri, Avusturalya’da kullanmaya çalışacağız. Ben bir köpek sevdalısıyım, Amerikan Bully ırkı köpek besliyorum ama Türk çoban köpeklerini gördüm, onlara çok hayran oldum. Avusturalya’da üretim ve tanıtım yapmak istiyorum. Bu köpekler çiftlikler için güvenlik sağlayacaktır. Gerçekten bu köpeklere çok büyük sevgi, saygı ve hayranlık duyuyorumö ifadelerini kullandı.