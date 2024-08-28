Türk PDR Derneği uyardı: 'Ruh Sağlığı Yasası 1996’dan beri çıkarılamıyor, falcılar yurttaşları istismar ediyor'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:38

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:38

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım, dün derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplatısında önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) “psikolojik danışman” ünvan kararına değinen Yıldırım, “YÖK’ün bireysel yapılan unvan kullanımına ilişkin bir talebe 17 Temmuz 2024 tarihinde verdiği bünyesindeki üniversitelerde ‘rehberlik ve psikolojik danışmanlık’ lisans programından mezun kişilerin ‘psikolojik danışman’ ünvanını kullanamayacağı” kararına karşı dernek olarak dava açılmıştır. Çünkü YÖK 2005’den itibaren belli bölümler (tıp ve mühendislik programları) hariç diplomalara unvan yazmamaktadır. YÖK unvan vermemesine gerekçe olarak ise gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda evrensel normlar göz önünde bulundurularak meslekleri sınırlandırmamak gerektiğini söylemiştir” dedi. Yıldırım, “Alan adı ‘rehberlik ve psikolojik danışmanlık’ olan bölüm mezunlarının ‘psikolojik danışman’ unvanını kullanamaması abesle iştigaldir, kabul edilemez. Halihazırda ilgili alan mezunları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başta olmak üzere birçok kurum, kuruluş ve öze sektör mevzuatlarında ‘psikolojik danışman’ unvanı ve ‘rehberlik ve psikolojik danışmanlık’ görev tanımlarıyla hizmet sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘YAYGIN İHTİYAÇ GÖZ ARDI EDİLMEKTE’

Türkiye’de Ruh Sağlığı Yasası çalışmalarının 1996’da başladığını da anımsatan Yıldırım, “Halen bir yasa çıkarılamamıştır. Mevcut durumda ilgili kanunlarda ruh sağlığı hizmetleri, sadece patolojik ve farmakolojik düzeyde ele alınmakta ve hizmete olan yaygın ihtiyaç göz ardı edilmektedir. Bunun yanında ruh sağlığı alanı ile alakası olmayan kişiler koçluk veya kişisel gelişim, şifacı, enerjici, falcı vb. adlar altında vatandaşlarımızı maddi ve manevi istismar etmektedir” diye konuştu. Yıldırım, “Tüm bunların önüne geçmek için ‘birinci basamak ruh sağlığı’ hizmetlerinin tanımlandığı, ileri düzey müdahalelerin ilke ve sınırlarının belirlendiği ve alan profesyonelleri tarafından sunulduğunda fayda verecek olan ruh sağlığı hizmetleri; artık yasal noktada tanımlanmalıdır. Vatandaşlar için erişilebilir şekilde yapılandırılmalı ve her türlü ihmal ve istismarın önüne geçilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

‘YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALI’

Psikolojik danışmanların aldıkları eğitim, yetkinlik ve yeterlilikleri doğrultusunda koruyucu, destekleyici, önleyici, gelişimsel ve iyileştirici ruh sağlığı hizmeti sunabilecek nitelikte olduğunun altını çizen Yıldırım, “Ruh Sağlığı Yasası ile birlikte vatandaşlarımızın yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilecektir. Ehliyetsiz ve liyakatsiz kişilerin halkımızı istismarını engelleyebilmek ve bu hizmeti doğru ve yetkin kişilerden alabilmeleri için yasanın biran önce çıkarılması toplum yararına olacaktır” dedi.