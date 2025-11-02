Türk sinemasının efsane ismi Engin Çağlar’a veda

Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar, İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarpması sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, bugün Şişli Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katılırken, Çağlar’ın yakın dostu Ediz Hun da törene katılarak veda edenler arasında yer aldı. Şişli Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, sanatçının naaşı dualarla toprağa verilecek.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Usta oyuncunun ölümüne neden olan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Engin Çağlar’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yere savrulduğu görülüyor. Uzun yıllardır Şişli’de yaşayan ve semtin sevilen simalarından biri olan Çağlar’ın ani ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.

ONUR ÖDÜLÜNÜ ALACAKTI

Yaklaşık 15 gün önce sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen Engin Çağlar’ın, 17 Kasım’da Film-San Vakfı tarafından verilecek Onur Ödülü’ne layık görüldüğü açıklandı. Usta sanatçının bu haberi büyük bir mutlulukla karşıladığı ifade edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya karışan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Emel Sayın gibi Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarıyla birçok filmde başrol oynadı.

“Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi yapımlarla hafızalarda yer eden Çağlar, oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelerek Türk sinemasına farklı alanlarda katkı sağladı.