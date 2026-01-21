Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen yaşamını yitirdi: 'Sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı'

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72’nci yılını kutluyordu. Dormen, 1990’lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü.

Dormen'in vefatının ardından pek çok isim başsağlığı mesajları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türk tiyatrosunun büyük ustası, kıymetli sanatçımız Haldun Dormen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim.

Sahneyi büyüten, sanatla yaşayan, kuşaklar yetiştiren çok büyük bir çınardı. Işıklar içinde uyusun…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Sanata adanmış ömrüyle kuşaklar yetiştiren, sahnelerimize değer katan Haldun Dormen, ardında silinmeyecek bir iz bıraktı.

Başta ailesi olmak üzere, tüm sanat camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta sanatçı Haldun Dormen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Türk tiyatro tarihinde eşsiz izler bırakan Haldun Dormen’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: Usta sanatçı Haldun Dormen’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Türk tiyatrosuna ve sinemamıza yaptığı katkılarla daima hatırlanacak olan Haldun Dormen’e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.