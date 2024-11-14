Türk ve dünya mutfağından mezeler Antalya’da buluştu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 11:48

Güncelleme: 14.11.2024 - 11:58

Akra Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen 6. Uluslararası Meze Festivali, 2 gün boyunca geniş katılımlı bir gastronomi etkinliğine imza attı. “Meze Talks” ile başlayan festival, misafirlerine gastronomi dünyasından örnekler sundu. Gastronomi tutkunlarını, ülkemizin ve dünyanın önde gelen restoranlarının duayen şefleriyle bir araya getiren festival boyunca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen aşçıların hazırladığı mezeler sunuldu.

'MEZE TALKS'

Festivalin ilgi çeken etkinliği 'Meze Talks'un moderatörlüğünü Ebru Koralı ve Tolga Atalay üstlendi. Özellikle gastronomi bölümü öğrencilerinin ilgi gösterdiği panelde, geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Hünkar restoranın sahibi ve Türk gastronomi dünyasının duayen isimlerinden Feridun Ügümü anıldı. Panele konuk olan Uğurcan Ügümü, babası Feridun Ügümü’nün vefatından önce kaleme aldığı “Hünkar” kitabının içinde yer alan tarifleri ve babası ile mutfaktaki anılarını aktardı.



ANADOLU'DA KAŞIĞIN ARKEOLOJİSİ

İkinci panelde sanat araştırmaları ile Anadolu'nun kültür mirasını öne çıkaran isimlerden Nur Başnur ağırlandı. Başnur, “Anadolu’da Kaşığın Arkeolojisi” başlığını taşıyan sunumunda geçmişten günümüze kaşığın tarihsel yolculuğunu, özellikle Türklerin yemek ve kaşık alışkanlıklarını, Osmanlı’dan günümüze kadar Anadolu kültüründeki tüm kullanım şekillerini ve amaçlarını katılımcılara aktardı.

KASTAMONU MUTFAĞI VE PASTIRMA

Meze Talks’ın üçüncü panelinde Kastamonu mutfağı masaya yatırıldı. Ebru Koralı ve Tolga Atalay’ın sorularını cevaplayan Kastamonu İksirli Çiftlik’ten Duygu Ece Aydın Kastamonu mutfağı ve ürün çeşitliliğine dikkat çekerken şehrin gizli kalmış ilgi çeken lezzetlerini anlattı. Kastamonu Ala Restaurant’ın işletmecisi Ömer Karabıyıkoğlu ise pastırmanın tarihini ve yapım tekniklerini anlattı. Karabıyıkoğlu, pastırmanın birden çok çeşidi ve kullanım alanı olduğuna dikkat çekti.



BOĞATEPE'YE YOLCULUK

Günün son panelinde Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Kurucusu ve Kars kaşarı - gravyerini dünyaya tanıtan İlhan Koçulu, Boğatepe’nin hikayesini anlattı. Koçulu, korunan doğanın insanlara besin verdiğini belirterek iyi, temiz ve adil üretimin önemine vurgu yaptı. Kooperatifçiliği de değinen Koçulu, gıda maliyetleri ve peynir üretimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarımın ve temiz gıdanın gelecek için stratejik önemine vurgu yapan Koçulu, köylü, çiftçi ve küçük üreticinin korunması gerektiğini belirterek gıdanın, toprağın ve suyun değerini örneklerle dile getirdi.

GIYAM / KIYAM

Ebru Koralı ve Tolga Atalay'ın moderatörlüğünü yaptığı Antik Çağ'dan Bugüne Sofrada Kalanlar başlıklı panelin konuğu Kapurcuk Gastronomi Evi’den Ece Baysal oldu. Marmaris’in yöresel ürünlerine yer verdikleri Kapurcuk Gastronomi Evi’nden bahseden Ece Baysal, Marmaris’in turizmle ön plana çıksa da kültür ve gastronomi olarak da çok zengin olduğuna değindi. 250 yıllık Gıyam isimli tatlıya da ayrı bir parantez açan Baysal, fıstık ve susamın çam balı ile buluşması ile Gıyam’ın ortaya çıktığını söyledi. Panel esnasında dinleyicilere Kapurcuk’ta üretilen Gıyam ikram edildi.



GAROS’UN KEŞFİ

Meze Festivali’nin son panelinde Marmara Adası Slowfood Topluluğu’ndan Doç. Dr. Elif Gözler Çamur konuk oldu. Marmara Adası’nın geleneksel lezzeti olan Garos’un, Antik Roma’dan günümüze uzanan yolculuğuna değindi. Uskumru ya da Kolyoz balıklarının karacigeri ve havyarı ile yapılan Garos’u anlatan Doç. Dr. Çamur, Garos’un atıksız mutfağın güzel bir temsilcisi olduğunu söyledi.







MEZELER TADIMA ÇIKTI

6. Uluslararası Meze Festivali, ikinci günün akşamında Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinden gelen şeflerin hazırladığı mezeler, gastronomi meraklılarının beğenisine sunuldu. Akra Antalya’nın keyifli bahçesinde gerçekleştirilen lezzet buluşmasında tadıma çıkan mezeler konukların beğenisini kazandı. Geceye mezeleri ile katılan Alaf, Bağarası, Birch, Trilye, 7 Mehmet, Lokanta Bahar, Girida Port, HSVHN, İZA, Klasik Dükkan, Konak, Mahir Lokantası, Kaplan Restoran, Parlak Restaurant, Yalova Restaurant, The Life Co ve Akra Antalya, bu lezzet buluşmasına katkı sağladı.



GASTRONOMİ ÖĞRENCİLERİ GÖREV BAŞINDA

Meze Festivali, lezzet buluşmasının yanında gastronomi öğrencileri için de bir eğitim platformu oldu. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden 35 öğrenci, Meze Festivali çerçevesinde Akra Antalya’nın mutfağında sektöre ilk adımlarını attı. Bir hafta boyunca Akra mutfağında bulunan öğrenciler festival deneyimi edindi.