Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'O Ses Almanya'ya yeniden damga vurdu, jüri ayakta alkışladı

Almanya'nın ünlü ses yarışmacı Voice Of Germany'de yarışan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, 3.turda Zerrin Özer'e ait 'Kıyamam' şarkısı yorumuyla yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Kasım 2021 Cumartesi, 15:09
Türk yarışmacı Zeynep Avcı 'O Ses Almanya'ya yeniden damga vurdu, jüri ayakta alkışladı
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‘O Ses Türkiye’nin Almanya versiyonu olan ‘O Ses Almanya’nın (The Voice Of Germany) tek Türk yarışmacısı Zeynep Avcı, Tan Taşçı’ya ait Yalan şarkısı söyleyerek büyük beğeni toplamış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Zeynep Avcı bu kez yarışmanın yarı finalinde Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısını yorumladı.

Jürinin beğenisini toplayan ve performansı ayakta alkışlanan Avcı, canlı yayınlanan bölümde bir üst tura çıkarak finallere kalmayı başardı.


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