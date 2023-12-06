Türkan Şoray: O zihniyet yavaş yavaş yıkılıyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:02

Güncelleme: 06.12.2023 - 19:07

Türkan Şoray, Antalya Muratpaşa’da kendi adını taşıyan kültür merkezinde, 5 Aralık Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde düzenlenen etkinliğe onur konuğu olarak katıldı.

Şoray etkinlikte yaptığı konuşmada "Okumak da neymiş zihniyetinin yavaş yavaş yıkıldığını biliyorum. Ülkemizdeki en büyük sorunun kadınlarımızın eğitiminin tamamlanmaması diye düşünüyorum" dedi.

"KADINLAR EL ELE VERDİ Mİ YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK"

Şoray, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün bu güzel topluluğun arasında olmaktan çok heyecan duyuyorum. Eğitimli kadın sorgulayacak, hayatını sorgulayacak. 'Ben, neden böyle yaşıyorum? Daha iyi bir hayat hak etmiyor muyum?' diyecek. Ama eğitimsiz kadın, 'Nasıl olsa benim hayatım bu öyle şartlandırılmış' diyecek. Öyle yetişmiş... Bir süre zamanı gelecek, evlenecek. Evinde oturacak. Evinin hanımı olacak. 'Okumak da neymiş' zihniyetinin yavaş yavaş yıkıldığını biliyorum. Ülkemizdeki en büyük sorunun kadınlarımızın eğitiminin tamamlanmaması diye düşünüyorum. Özellikle de kız çocuklarının okutulması o kadar önemli ki... Kadınlar el ele verdi mi yapamayacağı, altından kalkamayacağı bir şey yok. Yeter ki o bilinçte olsunlar. O dayanışmada olsunlar."

Söyleşinin ardından program, Dilek Türkan'ın konseriyle devam etti.