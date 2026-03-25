Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek? 5G özellikleri nelerdir?

5G NEDİR?

5G, "Beşinci Nesil" mobil iletişim teknolojisi anlamına gelen ve dijital dünyanın veri otobanlarını kökten değiştiren bir kablosuz ağ standardıdır. Sadece daha hızlı video izlemek veya dosya indirmekten ibaret olmayan bu teknoloji; nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve robotik sistemlerin birbiriyle kusursuz bir uyum içinde çalışmasını sağlayan devasa bir ekosistemin temel taşıdır.

5G TÜRKİYE’DE NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği resmi takvime göre Türkiye, 5G teknolojisine 1 Nisan 2026 tarihinde geçecek. 1 Nisan’dan itibaren operatörlerin (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone) 5G lisansları aktif hale gelecek.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak.” diye konuştu.