Türkiye - ABD maçında Cüneyt Özdemir'in 'gol sevinci' gündem oldu! Eleştirilere yanıt verdi: 'Ne kadar toksik bir futbol ortamında yaşıyoruz'

ABD’de yaşayan gazeteci Cüneyt Özdemir, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı’nın ABD ile oynadığı maçı kazanmasına sevindiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Özdemir, coşkulu anlarının gündem olmasına, “Sevincime yazılan yorumlara bakarsanız ne kadar toksik bir futbol ortamında yaşadığımızı görüyorsunuz” diyerek karşılık verdi.

TÜRKİYE 3 GOLLE VEDA ETTİ

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan kaydetti.

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Maçı stadyumda takip eden Cüneyt Özdemir de galibiyet karşısındaki sevinç anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir, gündem olan sevincine gelen yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Son dakika golü sonrasında 24 yıl sonra kazandığımız ilk dünya kupası maçında seviniyorum. Bu sevincimin karşılığında altında yazılan yorumlara bakarsanız ne kadar toksik bir futbol ortamında yaşadığımızı görüyorsunuz. Pardon sadece futbol değil, toplum olarak ne kadar berbat bir yerde olduğumuzu da görebilirsiniz. Bilmem bu duyguyu nasıl aşabileceğiz, inanın..."