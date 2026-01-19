Türkiye beyaza büründü: 9 il için ‘sarı kodlu’ kar alarmı!

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle sert kış koşullarına teslim oldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü yurdun pek çok bölgesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle iç ve doğu kesimlerde sert hava koşullarının perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA "BEYAZ" MESAİ

Megakent İstanbul, güne kar yağışıyla başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren beyaz örtünün gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarırken, buzlanma riskine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

9 İL İÇİN KRİTİK UYARI: SARI KOD VERİLDİ

Meteoroloji, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 il için "sarı kodlu" alarm verdi. İşte o iller:

Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak, Bartın

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: NEREDE NE BEKLENİYOR?

Ülke genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, yağışların tipi şu şekilde formüle edildi:

Kar ve Karla Karışık Yağmur: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu.

Kuvvetli ve Yoğun Kar: Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat ve Sivas çevreleri.

Fırtına: Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın hızının 70 km/saate ulaşması bekleniyor.

GİZLİ TEHLİKE: BUZLANMA VE ÇIĞ

Gece saatlerinde iç bölgelerde termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında artan kar kalınlığı nedeniyle çığ tehlikesi en üst seviyeye ulaştı.