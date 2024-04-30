Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği "Sizin Hiç Otizmli Bir Çalışma Arkadaşınız Oldu mu?" başlıklı panel düzenliyor

Yayınlanma: 30.04.2024 - 18:56

Güncelleme: 30.04.2024 - 18:56

Kuşadası Aydın’da 07-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan panel 33. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nin bilimsel programı içerisinde yer alacak.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, oturumun ilk bölümünde çocuk ve ergen psikiyatristi hekimlerinin önderliğinde, yaş ortalaması 21 olan bin 500 otizmli genç erişkin ile 61 ilimizde yaptıkları kapsamlı bilimsel araştırmanın sonuçlarının çalışma ekiplerinden Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük ve Doç. Dr. Fethiye Kılıçaslan tarafından sunulacağını söyledi.

“HER 36 ÇOCUKTAN BİRİNDE RASTLANIYOR”

“Otizm Spektrum Bozukluğu” ya da halk arasında bilinen ismiyle “otizm”, bireylerin sosyal alandaki iletişim yetersizliklerinin yanı sıra takıntılı ve tekrarlayan davranışlarla seyreden, çocukluk döneminde başlayan ve yaşam boyu süren nöropsikiyatrik bir durumu tanımladığının altını çizen Prof. Dr. İnal, “Otizmin ilk tanımlandığı yıllarda nadir görülen bir durum olduğu düşünülürken, günümüzde geniş bir yelpaze içerisinde yer alan farklı bilişsel ve ruhsal durumların bir arada bulunduğu kapsamlı bir nöroçeşitlilik olarak görülmekte olup her 36 çocuktan birinde rastlandığı çalışmalarla gösterilmiştir. Günümüzde otizmin çocuk yaşta giderek artan bu yüksek görülme sıklığına rağmen, ülkelerin henüz bu bireyler ve ailelerinin yaşamın her alanında karşılaşabilecekleri zorluklar açısından hazırlıklı olmadığı görülmektedir” şeklinde konuşarak, ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminin gençler ve aileleri için halihazırda zor bir süreç olduğuna değindi.

“AİLELER KAYGILI”

Bu sürecin otizm tanılı bireyler ve aileleri için daha da karmaşık ve stresli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Neslihan İnal, özellikle; eğitim, gündüz bakım, güvenlik, iş bulma, bağımsız yaşam, devam eden ruhsal hastalıklar gibi sağlık ve sosyal güvence sorunlarının yanı sıra en önemlisinin ise kendilerine bakım veren aile bireylerinin kaybı sonrasındaki belirsiz yaşam koşullarının ailelerin en çok kaygı duyduğu konular olduğunu söyledi.

Otizmli bireylerin, çocukluk döneminde birçok sağlık ve eğitim hizmetine kolaylıkla erişebilirken, erişkin olduklarında bu imkanların birçoğunun sonlandığına değinen Prof. Dr. İnal, “Sağlık ve sosyal çalışma alanında hizmet sunan kişilerin, erişkin otizmli bireyler konusundaki bilgi ve deneyim eksikliği, otizmli birey ve ailelerinin yaşadıkları zorluklar için destek istemesine engel olabilmekte hatta otizmli bireyin sağlık ve eğitim sisteminden çıkmasına, yaşam içinde kaybolup gitmesine neden olabilmektedir” şeklinde görüşlerini ifade etti.

PANEL KUŞADASI’NDA

7-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kuşadası’nda gerçekleştireceğimiz 33. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi’nde 9 Mayıs 2024 tarihinde saat: 13:00-17:00 arasında planlanmış olan “Sizin Hiç Otizmli Bir Çalışma Arkadaşınız Oldu mu?” başlıklı panel ve açık oturumun ilk bölümünde çocuk ve ergen psikiyatristi hekimlerinin önderliğinde, yaş ortalaması 21 olan 1500 otizmli genç erişkin ile 61 ilimizde yaptığımız kapsamlı bilimsel araştırmamızın sonuçları çalışma ekibimizden Prof. Dr. Ali Evren Tufan, Doç. Dr. Meryem Özlem Kütük, Doç. Dr. Fethiye Kılıçaslan tarafından sunulacaktır.

Ardından ülkemizde bugüne kadar yapılmış olan erişkin otizmli bireylerin iş hayatına katılımına yönelik projeler Sn. Nevra Eker, Sn. Fatma Tabanlı, Sn. Elif Karabulut, Sn. Ahmet Koşgan tarafından sunulacaktır. İkinci bölümdeki açık oturum kısmında ise otizmli bireylerin çocukluktan yetişkinliğe acil geçiş planının oluşturulmasında önderlik edebilecek Sn. Özlem Çerçioğlu, Sn. Cemil Tugay, Sn. Ömer Günel, Sn. Prof. Dr. Onur Burak Dursun, Sn. Doç. Dr. Mustafa Otrar, Sn. Elmas Esra Ceceli, Sn. Oğuzhan Küpeli, Sn. Dr. Çetin Arık, Sn. Mutlu Aydemir, Sn. Mahmut Özgener, Sn. Hasan Küçükkurt, Sn. Dr. Emrah Özbay, Sn. Burçak Akdeniz, Sn. Gülçin ve Zafer Vardarcı ve bizlerden bu konudaki desteğini esirgemeyen basın mensuplarının da katılımıyla birlikte açık oturum yapılması planlanmaktadır.