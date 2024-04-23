‘Teşekkürler Mansur dede’: Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı
Başkan Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Muhammed Uğur’a bıraktı. Kendisine sosyal medyadan ulaşarak, otizmli oğlu Muhammed Uğur'un 23 Nisan’da koltuğuna oturmasını isteyen anneye kayıtsız kalmayan Başkan Yavaş, “Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Muhammed Uğur’a bıraktı.
Muhammed Uğur’un annesi tarafından Yavaş’a sosyal medyadan iletilen “Keşke bu 23 Nisan’da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş’ın yerine geçse… Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi” mesajına kayıtsız kalmayan Yavaş, “Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz” dedi.
Yavaş, makamını devrettiği Uğur’a “Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün” dedi. Muhammed Uğur ise “Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım dedim. Teşekkür ederim Mansur dede” sözleriyle yanıt verdi.
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