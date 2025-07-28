Türkiye’de her 100 kişiden 24’ünde görülüyor: Geç teşhis organ yetmezliğine sebep oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, hepatit hastalığının iyi tanınması gerektiğini vurguladı. Sakarya, Türkiye’de her 100 kişiden 24’ünün hepatit taşıdığını belirtti.

“HEPATİT SADECE ENFEKSİYON DEĞİL”

Hepatitin karaciğer hücrelerinin hasarı sonucu oluşan bir tablo olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, “Otoimmün hastalıklar, toksinler, ilaçlar ve enfeksiyonlar hepatite neden olabilir. Ancak toplumda en çok bilinen hepatit türü, mikrobik olanlardır. Bu yüzden viral hepatitleri iyi tanımak büyük önem taşıyor” dedi.

“HEPATİTLER GRİP GİBİ BULAŞABİLİR”

Hepatit virüslerinin grip, nezle gibi bulaşabileceğini vurgulayan Sakarya, “Hepatit A ve E ağız yoluyla; B, C ve D ise kan ve cinsel temas yoluyla bulaşır. Özellikle A ve E hepatitleri çocuklarda hafif seyrederken, yetişkinlerde daha ağır ilerleyebilir. Bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerde karaciğer tahribatı daha belirgin olabilir. Bu tip hepatitlerin kronikleşme riski yoktur. Ancak Hepatit B ve C türlerinde siroz ve karaciğer kanseri riski yüksektir” diye konuştu.

“HEPATİT C’NİN AŞISI YOK, ANCAK TEDAVİ MÜMKÜN”

Prof. Dr. Sakarya, Hepatit C’ye karşı henüz bir aşı bulunmadığını ancak yeni geliştirilen antiviral ilaçlarla yüzde 100’e yakın başarıyla tedavi edilebildiğini belirtti. Hepatit B için ise mevcut tedavilerin virüsü tamamen temizleme oranının %8-12 civarında olduğunu söyleyen Sakarya, bu nedenle ömür boyu ilaç tedavisi gerekebileceğini ifade etti.

“AŞILANMA HEM BİREYİ HEM TOPLUMU KORUR”

Hepatit B’ye karşı geliştirilen aşının D tipi hepatite karşı da koruma sağladığını aktaran Prof. Dr. Sakarya, “Çocukluk döneminde yapılan bu aşılar Türkiye’de hepatit oranını ciddi şekilde düşürdü. Kronik karaciğer hastalıklarının tedavi maliyetiyle karşılaştırıldığında, aşılama çok daha ekonomik ve etkili bir yöntemdir. Küba, 2012 yılından beri hepatit vakası görülmeyen örnek bir ülke konumunda” dedi.

“GEÇ TEŞHİS ORGAN YETMEZLİĞİNE GÖTÜREBİLİR”

Türkiye'de her 100 kişiden 24’ünde Hepatit B görüldüğünü açıklayan Prof. Dr. Sakarya, hastalığın belirtilerinin bazen fark edilemeyeceğini belirtti. “Halsizlik, ateş, kusma, sarılık, idrar renginde koyulaşma gibi belirtiler olsa da, hasta genellikle kendini iyi hissettiği için doktora başvurmuyor. Bu durum hastalığın hızla ilerlemesine, karaciğer yetmezliğine, siroza ve kansere neden olabilir” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Sakarya, birçok hastanın hepatit olduğunu ameliyat öncesi testlerde veya check-up sırasında tesadüfen öğrendiğini belirterek, toplumun hepatit farkındalığının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.