Türkiye’de yalnız yaşamanın anatomisi: Özgürlük mü, zorunluluk mu?

Türkiye’de demografik yapının değişimiyle birlikte artış gösteren "yalnız yaşam" biçimi, beraberinde yeni tüketim alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını da getirdi. Areda Piar’ın 10-15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma, yalnız yaşayan bireylerin ev düzeninden mutfak tercihlerine, teknoloji kullanımından duygusal dünyalarına kadar pek çok veriyi ortaya koydu.

YALNIZLIK BİR TERCİH Mİ?

Araştırmaya göre, evde yalnız yaşamayı bir tercih olarak görenlerin oranı yüzde 54,2 ile çoğunluğu oluştururken, yüzde 45,8’lik bir kesim bu durumu zorunluluk olarak nitelendiriyor. Hissedilen duygularda "bazen yalnızlık" yüzde 43,3 ile zirvede yer alsa da, "huzur" (yüzde 26,8) ve "özgürlük" (yüzde 21,6) hisleri de bu yaşam biçiminin önemli motivasyon kaynakları arasında.





KÜÇÜK EV ALETLERİNDE "HIZ" DÖNEMİ

Yalnız yaşayanların ev işlerindeki en büyük yardımcısı teknoloji. Katılımcıların yüzde 72,3’ü temizliğini kendisi yaparken, evde "olmazsa olmaz" denilen ürünlerde şu sıralama dikkat çekiyor:

Dikey şarjlı süpürge: Yüzde 24

Kahve makinesi: Yüzde 23,1

Tost makinesi: Yüzde 17,3

MUTFAKTA SAĞLIKLI VE PRATİK SEÇİMLER

Dışarıdan yemek siparişi verme alışkanlığının aksine, yalnız yaşayanların yüzde 65,3’ü eve geldiklerinde basit bir şeyler pişirmeyi tercih ediyor. Alışverişte ise "sağlıklı olması" (yüzde 45,2) ve "küçük paket seçenekleri" (yüzde 21,5) satın alma kararını etkileyen en temel unsurlar. Katılımcıların markette en çok kurduğu cümle ise: "Bu pratik olur."

SOSYAL MEDYA VE TELEVİZYON KİTAPLARI GERİDE BIRAKTI

Boş vakitlerin nasıl değerlendirildiğine bakıldığında dijital dünyanın hakimiyeti görülüyor. Televizyon izlemek yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, sosyal medya yüzde 25,7 ile onu takip ediyor. Kitap okuma oranının yüzde 12,1’de kaldığı araştırmada, her dört kişiden birinin (yüzde 26,5) bir evcil hayvanla hayatını paylaştığı belirlendi.