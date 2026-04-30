Türkiye’nin en zehirli endemik türlerinden biri: Bolu'da Kafkas burunlu engerek görüldü!

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında, doğa koruma çalışmaları açısından kritik öneme sahip bir gelişme yaşandı. Orman üretim işçileri, istiflenmiş odunlar arasında hareket eden bir yılan fark etti. İşçilerin dikkati sayesinde koruma altına alınan yılanın, dünya çapında nadir görülen Kafkas burunlu engereği olduğu anlaşıldı.

KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan "Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi"nde, "tehlikeye yakın" kategorisinde bulunan bu nadir tür, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yılanın morfolojik özelliklerini doğrulayarak türün Kafkas burunlu engereği olduğunu teyit etti.

TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİ ENDEMİK TÜRLERİNDEN

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde çok nadir olarak rastlanan bu tür, ülkenin en zehirli endemik yılanları arasında yer alıyor. Endemik olması sebebiyle dünya biyoçeşitliliği için büyük önem taşıyan Kafkas burunlu engereği, genellikle sarp ve nemli kayalık alanları tercih ediyor. Uzmanlar, bu tür yılanların ekosistemin dengesi için hayati rol oynadığını belirterek, görüldükleri yerde zarar verilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerin ardından, nadir yılan doğal yaşam alanında gözden kayboldu.