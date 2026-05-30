Türkiye'nin tahıl ambarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi bekleniyor

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip ve geçen yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda kış ve ilkbaharda gerçekleşen yağmur ve kar yağışı, çiftçiye umut oldu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamasında, “Geçen yıl tüm ülke, genelinde, son 50-60 yılın en kurak sezonunu yaşadı diyebiliriz. Geçmiş yıllarda da kuraklık oluyordu ama bölgesel oluyordu. Ama geçen yıl tüm ülke hattında çok büyük bir kuraklık yaşadı. Bir, iki bölgemiz kısmi yağış aldı ama çoğu yerde bu hissedildi. Bu yıl da tam tersi olarak, tüm ülke hattında aşağı yukarı uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Mayıs ayının başına kadar Türkiye geçen yıla göre yüzde 73 daha fazla yağış aldı” dedi.

Prof. Dr. Soylu, “Geçtiğimiz hafta içindeki yağışları da ilave edersek bu rakamın bir miktar daha yukarı çıktığını söyleyebiliriz. Hem olumlu yönleri var, hem olumsuz yönleri var. Özellikle su kaynaklarımızın desteklenmesi açısından oldukça önemli. Barajların doluluk oranı, yağışa bağlı üretim yapan çiftçilerimiz, özellikle buğday, arpa üreticilerimiz için son derece önemli katkılar var. Tarımsal açıdan değerlendirecek olduğumuzda, tarımda biz yağışı, dönemsel olarak, bitkilerin ihtiyacı olan dönemde yeterli miktarda düşmesini isteriz. Fazla yağış hem bitkilerin kök bölgesinin havasız kalmasına, çeşitli hastalıkların artmasına ve dolayısıyla verimde de azalmalara neden oluyor. Ama yeterli miktarda yağdığı zaman da bu yüksek verim ve rekolte açısından ciddi potansiyel oluşturuyor. Konya Ovası'nda, bu yönüyle yılbaşına kadar aslında yine olumsuz bir periyot seyretti. Ama özellikle ocak ayından itibaren Konya Ovası'na çok ciddi miktarda yağış düştüğünü söyleyebiliriz. Geçen yıla göre yüzde 90 daha fazla yağış aldık. Ekim ayından, mayıs başına kadar bu son derece önemli” diye konuştu.

'ŞU ANDA GİDİŞAT İYİ'

Tarımın üstü açık bir fabrika olduğunu belirten Prof. Dr. Soylu, “Ürün ambara girinceye kadar risk faktörü her zaman var. Geçtiğimiz gün Adana Ceyhan'da dolu yağışı, ciddi zararlar oluşturdu. Onun dışında bölgemizde de zaman zaman mesela Yunak ilçemizde ciddi sel şeklinde sıkıntılar oluştu. Ama tabii ki bunlar lokal. Genel değerlendirdiğimiz zaman aslında şu anda gidişatın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ülke genelinde de çok büyük olumsuzluklar karşımıza çıkmıyor. Nemli ve yağışlı giden bu periyot, özellikle tarım alanlarında mantar hasarlarını tetiklediğini söyleyebiliriz. Bunlar bir miktar verim ve kaliteye olumsuz yansıyacaktır ama genele baktığımız zaman uzun yılların değerlendirmesine yani Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birini elde edebileceğimiz bir potansiyeli barındırıyor” diye konuştu.