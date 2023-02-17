Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Hüseyin Yıldırım ne mezunu?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:30

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:30

Türkiye Uzay Ajansı, Aralık 2018 yılında 23 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını belirlemek ve gereken uygulamaları yapmak için kurulmuş bir devlet kuruluşudur. Türkiye Uzay Ajansının ilk başkanı Hüseyin Yıldırım'dır.



SERDAR HÜSEYIN YILDIRIM KİMDİR?

1961 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Serdar Hüseyin Yıldırım aslen Rizeli'dir. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından kazandığı İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim aldı 1980 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünden mezun oldu

1989 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Yıldırım, çeşitli havayollarında 12 yıl çalışmasının ardından yurt dışına çıkarak çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yaptı. Yıldırım ayrıca, Kadir Has Üniversitesi'nde beş yıl boyunca 'Havayolu İşletmeciliği' dersi verdi.

6 Ağustos 2019’den beri Türkiye Uzay Ajansının ilk başkanıdır.

