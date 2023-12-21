Türkiye’de en uzun gece o şehirde yaşanacak! 21 Aralık'ta bir şehir en uzun geceyi diğeri ise en uzun gündüzü yaşayacak
Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye’de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında yaşanacak.
21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de günler uzarken, Güney Yarım Küre’de ise kısalmaya başlar. Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır.
EN UZUN GECE O ŞEHİRDE
Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık Perşembe günü en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, Türkiye’de ise en uzun gece ülkenin en kuzey noktasında bulunan Sinop’ta yaşanacak.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak. Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak. Kuzey Yarımküre’de kalan Türkiye’de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.
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