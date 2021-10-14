Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı

14 Ekim 2021 Perşembe, 11:24

Çevrimiçi dizi ve film platformlarındaki verileri derlemesiyle bilinen JustWatch, geçtiğimiz hafta Türkiye'de internetten en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz hafta dizi olarak Squid Game, film olarak ise Kin izlendi.

JustWatch'un 4 Ekim ila 10 Ekim aralığını kapsayan verileri, Netflix'in Türkiye'deki dominasyonunu ortaya çıkardı. Geçen haftanın internetten en çok izlenen dizi ve filmlerin ilk sıralarında, Netflix'e ait yapımlar yer alıyor. Ancak listelere genel olarak baktığımızda, Netflix haricinde dikkat çeken detaylar da mevcut. Örneğin 2019 yılında ekranlara veda eden dizi Game of Thrones, hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen ilk 10 dizi;

1- Squid Game (Netflix)

2- El Juego de las Llaves (Amazon Prime Video)

3- The Chestnut Man (Netflix)

4- Çember (Netflix)

5- The Walking Dead: World Beyond (Amazon Prime Video)

6- Gece Yarısı Ayini (Netflix)

7- Burari Vakası: Bir Ailenin Gizemli Ölümü (Netflix)

8- Alice in Borderland (Netflix)

9- The Billion Dollar Code (Netflix)

10- Game of Thrones (HBO)

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlen 10 film;

1- Kin (Netflix)

2- Suçlu (Netflix)

3- Venom: Zehirli Öfke (Sinema + Netflix)

4- James Bond: Casino Royale (Sinema + Amazon Prime Video)

5- James Bond: Spectre (Sinema + Amazon Prime Video)

6- Infinite (Amazon Prime Video)

7- Pokemon Filmi: Ormanın Sırları (Sinema + Netflix)

8- Çizgi Ötesi (Netflix)

9- Bal Ülkesi (Birden çok internet sitesi)

10-Çığlık (Birden çok internet sitesi)