Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:14

Güncelleme: 27.10.2024 - 09:14

Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağına ilişkin sorgulamalar sürüyor. Konuyla alakalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yapmıştı. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması ne zaman başlayacak?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulamasına geçilmeyecek yani saatler geri alınmayacak.

AVRUPA'DA KIŞ SAATİ BAŞLADI

Avrupa kış saati uygulamasına geçiyor. 27 Ekim Cumartesi gününü 28 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat geri alınacak. Bu da bir saat daha fazla uyku anlamına geliyor.

AVRUPA'DA TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Ancak yaz-kış saat uygulaması tartışılmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun saat değişikliğini kaldırma kararı almasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen uygulama hâlâ devam ediyor. 2018’de Avrupa Birliği’nde yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 84’ü saat değişikliğinin kaldırılmasını desteklemişti. Bunun üzerine AB Komisyonu aynı yıl saat değişikliğinin kaldırılmasına yönelik bir yasa tasarısı hazırladı ve bu tasarı Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı. Ancak iki üye ülke, Yunanistan ve Kıbrıs, saat değişikliğine karşı çıktı. En büyük sorun ise üye ülkelerin sürekli olarak yaz saati mi yoksa kış saati mi uygulanacağı konusunda bir anlaşmaya varamamasıydı. AB ülkeleri içinde tartışma devam ederken, Ukrayna geçen yaz yapılan yasal düzenlemeyle, kalıcı olarak kış saatini uygulamaya karar verdi. Ukrayna, Orta Avrupa Zamanı olarak bilinen standart zamanı tercih etti.