Ballon d'or ne zaman? Ballon d'or aday gösterilen futbolcular kimler? Hakan Çalhanoğlu listede var mı?

Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:24

France Football tarafından verilen Ballon d'Or, 2024 yılında 68. kez sahiplerini bulacak. 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 arasındaki performanslar değerlendirilecek, Ballon d'Or, üçüncü kez takvim yılı yerine sezon sonuçlarına göre verilecek. Peki, Ballon d'or ne zaman? Ballon d'or aday gösterilen futbolcular kimler?

BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN?

Ballon d’Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te düzenlenecek. En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

2024 BALLON D’OR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLEN FUTBOLCULAR KİMLER?