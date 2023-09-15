Türkiye’de Su Krizi Araştırması: 5 kişiden üçü iklim krizinden korkuyor!
Tüm dünyayı etkilemekte olan iklim krizi ülkemiz için de büyük bir sorun teşkil etmekte. Konuyla ilgili yapılan anket çalışmaları sonucunda Türkiye'de nüfusun büyük bir çoğunluğunun iklim krizini dikkatte aldığı ortaya çıktı.
TÜRKİYE’DE 5 KİŞİDEN ÜÇÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KORKUYOR
Türkiye genelinde, 18-55 yaş arası, ABC1C2DE sosyo-ekonomik grubu üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların %36,6’sı, "Su krizi nedir?" sorusuna "iklim değişikliği ve küresel ısınmanın neden olduğu su kıtlığıdır" yanıtını verdi.
Su krizi konusunda yüksek endişe duyan kesimin,
çoğunlukla 45-55 yaş grubundaki katılımcılar olduğu
görüldü.
Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan
Adgager Pazar Araştırma
Direktörü
Gizem Turhan, "Katılımcıların
pek çoğu iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalmasının,
su krizi algısında önemli
bir rol oynadığı konusunda hemfikir olsa da su krizi kavramının
tanımı sosyo-ekonomik gruba göre
farklılaşabiliyor. Bu durum su krizinin karmaşıklığını
vurguluyor. Öte yandan 5 kişiden
üçü, iklim
değişikliğinden korktuğunu ve bu konuda kişisel tedbirler
aldığını söylüyor.
Su ve iklim krizine ilişkin endişeler, bu problemlerin her geçen
gün kritik hâle
geldiğine dikkat çekiyor" dedi.
KATILIMCILARIN %67,1’I, BARAJ DOLULUK ORANLARINI TAKİP EDİYOR
Araştırma, Türkiye’de su krizi konusunda yüksek endişeye sahip kesimin bu konudaki gündemi de daima takip ettiğini gösterdi.
Özellikle 45-55 yaş grubundaki katılımcıların su krizi
konusunda daha endişeli olduğu
görülürken,
katılımcıların %67,1’inin Türkiye’deki baraj doluluk
oranlarını yakından izlediği öğrenildi. 3 kişiden
2’sinin, baraj doluluk
oranlarıyla güncel olarak ilgilendiğine dikkat çeken Gizem
Turhan, "Bu
veri, baraj doluluk oranlarının katılımcılar için su krizinin
boyutlarını anlamak açısından önemli
bir gösterge
olarak görüldüğünü
vurguluyor. Buradan da su kaynaklarına yönelik
farkındalığın
yüksek olduğu çıkarımına ulaşıyoruz. Baraj doluluk oranlarına
ilişkin bilinçli katılım, su krizinin hafifletilmesinde vatandaş
desteğinin
önemli
bir işareti olabilir" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN
SU TASARRUF BİLİNCİ YÜKSEK"
Araştırmada öne çıkan bulgulardan birinin de su tasarrufu bilincine ilişkin olduğunu kaydeden Adgager Pazar Araştırma Direktörü Gizem Turhan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
"Katılımcıların büyük çoğunluğu (%92,2), günlük hayatlarında su tasarrufu yaptıklarını ifade ediyor, bu grubun yaklaşık %83'ü ise suyun boşa akıtılmamasına dikkat ettiğini söylüyor. Türkiye genelinde yürütülen araştırma sonuçlarına göre vatandaşların su tasarrufu bilincinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu konudaki farkındalık, su krizinin hafifletilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle yerel yönetimlerin su tasarrufuna ilişkin mesajlarının ve medyada yer alan su krizine ilişkin haberlerin vatandaşları tasarrufa teşvik ettiğini de söyleyebiliriz. Yapay zekanın desteğiyle uçtan uca pazar araştırma çözümleri sunan yeni nesil bir araştırma platformu olan Adgager olarak, toplumsal gündemlere ilişkin içgörüler sağlamayı da görev ediniyoruz. Türkiye’de Su Krizi Araştırmamızın bu konudaki farkındalığı desteklemesini diliyoruz."
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