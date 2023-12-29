Türkiye'den 2023'ün ilham ve umut veren haberleri

Yayınlanma: 29.12.2023 - 19:58

Güncelleme: 29.12.2023 - 21:57

Türkiye için 6 Şubat depremleriyle başlayan 2023, dünyada yeni savaşlara ve kayıplara da şahit olduğumuz, zor bir yıl oldu. Geriye dönüp bakınca gündemi oluşturanlar daha çok kötü haberler olsa da, bu yıl Türkiye'de yüzümüzü güldüren, ilham veren gelişmeler de yaşadık.

Onlardan bazıları...

KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI HEM MİLLETLER LİGİ HEM AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Eylül ayında, tarihinde ilk kez Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı.

Bu şampiyonluk aynı zamanda Türkiye'nin milli takımlar seviyesinde ilk Avrupa zaferi olarak kayda geçti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Temmuz ayında da, tarihinde ilk kez 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonu oldu.

DEPREMZEDELERE YARDIM ÇALIŞMALARI

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli, 11 kenti etkileyen depremlerin ardından, kamuoyu da yardım için elinden gelen çabayı göstermeye çalıştı.

Belediyeler ve kamu çalışmalarının yanında, birçok sivil girişim depremzedelere yönelik birçok proje üretti.

Onlardan biri de bir grup mimarın girişimiyle depremzedeler için küçük evler üreten "Örnek Evler" girişimiydi. Nisan ayında inşasını haberleştirdiğimiz evler, Hatay'da "Örnekevler Yaşam Köyü'nde" depremzedelere yurt oldu.

Depremlerin ardından 74 ülkeden en az 7 bin kişi, arama ve kurtarma çalışmalarından sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım etti.

BBC Türkçe’ye konuşan farklı ülkelerden yabancı arama ve kurtarma ekibi personeli, bu büyük afetin yol açtığı yıkımdan çok etkilendiklerini, bölge halkının yardımlarını ve cömertliğini unutamayacaklarını anlattı.

MERVE DİZDAR, CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ ALDI

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Merve Dizdar, Mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali’nde, "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldı.

Merve Dizdar, ödül konuşmasında filmde canlandırdığı öğretmen "Nuray" karakterine vurgu yaptı:

"Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın.

"Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

ELEKTRONİK SÜTYEN: DR. CANAN DAĞDEVİREN'İN MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİSİNDE ÇIĞIR AÇAN BULUŞU

Dünyaca ünlü bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab'deki ekibiyle birlikte, meme kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek bir elektronik sütyen üretti.

Giyilebilir ultrason tarama cihazı, sütyen içine takılarak kolayca ve sık sık tarama yapıyor. Böylece olası kanser vakalarının erken teşhis edilmesi sağlanıyor.

Altı yıldır üzerinde çalışılan cihazın insan deneyleri yapıldı ve cihaz ABD'de patent aldı.

AYSU TÜRKOĞLU KUZEY KANALI'NI YÜZEREK GEÇEN EN GENÇ TÜRK OLDU

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22 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Ağustos ayında Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçti.

Türkoğlu bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

Tarihi yüzüş yaklaşık 12 saat sürdü.

Türkoğlu’na göre, bu parkurun en büyük zorluğu suyun soğuk olmasıydı. Bu soğuğa alışabilmek için içi kuyu suyu ve buz dolu küvette durarak adaptasyon antrenmanları yaptı. Onu bekleyen tek tehlike ise aslan yelesi deniz anasıydı. Ancak yüzüşü sorunsuz tamamladı.

“Sizi etkileyebilecek o kadar çok olumsuzluk var ki. Olumsuzlukların birine bile kapılmış olursanız, bu sizi kötü anlamda çok büyük etkiliyor. O yüzden olabildiğince işin hep pozitif kısmını, güzel tarafını düşünmek istiyorum”.

ANKARA'DAKİ GORDİON ANTİK KENTİ, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ALINDI

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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Antik Kent, Türkiye'nin bu listeye alınan 20. kültürel miras varlığı oldu.

Gordion, dünyada en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar arasında.

Antik kentteki kazı çalışmalarına liderlik eden Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi’nden Prof. Dr. Brian Rose, "Dünyanın en eski ahşap binası, en eski taş mozaikler, en iyi korunmuş ahşap mobilyalar ve tekstil işlerine burada rastlamak mümkün" diyor.

ŞAHİKA ERCÜMEN 100 METREYE DALARAK TÜRKİYE REKORU KIRDI

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Serbest dalış milli sporcusu Şahika Ercümen, Temmuz ayında Bahamalar’da düzenlenen Vertical Blue Kupası’nda, 100 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdı.

Ağustos'ta ise Honduras’ta düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katıldı. Çift palet kategorisinde 91 metreye dalarak Türkiye ve Asya Kıtası rekoru kırdı.

Ardından 17 Ekim'de, Cumhuriyetin 100. yılı için Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

3 dakika 2 saniye süren dalış, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' (#hatayanefesol) sloganıyla organize edildi.

METE GAZOZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

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Okçu Mete Gazoz, Ağustos ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay şampiyonu oldu.

Bu galibiyetiyle Paris 2024 Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanan Gazoz, "Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim, bundan sonra da ben olacağım" dedi.

Mete Gazoz dünya klasmanında 12. sırada bulunuyor.

BAŞAK MİRELİ, ATLANTİK OKYANUSU'NU TEK BAŞINA GEÇEN İLK TÜRK KADIN OLDU

Yelken sporcusu Başak Mireli, Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk Türk kadın oldu.

23 Aralık'ta, 12 metrelik "İstanbul" adlı teknesiyle Cape Verde'deki (Yeşil Burun Adaları) Mindelo marinasından okyanusa açılan Mireli, 24 günlük seyir sonunda, 15 Ocak'ta Karayipler’deki Martinik’e ulaştı.