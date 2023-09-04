Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Daniele Santarelli yönetiminde ilk Avrupa şampiyonluğuna uzanan Sultanlar’ı tebrik etmek için ünlü isimler de paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:05
Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki 3. finalinde ilk altınını buldu. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın 1 numarası oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılında, koleksiyondaki eksikleri tek tek tamamlayan Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk, dünya sıralamasında liderlik derken, Avrupa arenasında da tarih yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ART ARDA PAYLAŞIM

Maç Türkiye’de çok büyük ilgiyle takip edildi. Ünlü isimler de bu zaferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İşte ünlü isimlerin kazanılan zafere dair yaptıkları paylaşımlar...

SERENAY SARIKAYA

MUSTAFA SANDAL

BURCU ESMERSOY

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

DENİZ SEKİ

NURGÜL YEŞİLÇAY

ŞAHAN GÖKBAKAR

FAZIL SAY

GÜLBEN ERGEN

DEMET ÖZDEMİR

DEMET EVGAR

MERT FIRAT

SELÇUK YÖNTEM


Player Alanı
filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Altın Ligi 2023 CEV Avrupa Şampiyonası

İlgili Haberler

Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı: Tarkan'dan şampiyonluk kutlamasında tribünde 'Erik Dalı' performansı

Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı: Tarkan'dan şampiyonluk kutlamasında tribünde 'Erik Dalı' performansı
THY'den 'Filenin Sultanları'na özel anons

THY'den 'Filenin Sultanları'na özel anons
Filenin Sultanları tarih yazdı... İşte Avrupa şampiyonluğundan öne çıkanlar!

Filenin Sultanları tarih yazdı... İşte Avrupa şampiyonluğundan öne çıkanlar!

En Çok Okunan Haberler