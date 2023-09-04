Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:05

Güncelleme: 04.09.2023 - 15:05

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki 3. finalinde ilk altınını buldu. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın 1 numarası oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılında, koleksiyondaki eksikleri tek tek tamamlayan Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk, dünya sıralamasında liderlik derken, Avrupa arenasında da tarih yazdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ART ARDA PAYLAŞIM

Maç Türkiye’de çok büyük ilgiyle takip edildi. Ünlü isimler de bu zaferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

İşte ünlü isimlerin kazanılan zafere dair yaptıkları paylaşımlar...

SERENAY SARIKAYA

MUSTAFA SANDAL

BURCU ESMERSOY

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

DENİZ SEKİ

NURGÜL YEŞİLÇAY

ŞAHAN GÖKBAKAR

FAZIL SAY

GÜLBEN ERGEN

DEMET ÖZDEMİR

DEMET EVGAR

MERT FIRAT

SELÇUK YÖNTEM