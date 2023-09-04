Ünlü isimlerden 'Filenin Sultanları'na art arda tebrik mesajları: 'Boş yapmayıp, çalışanların kazandığı sahalar da var!'
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Daniele Santarelli yönetiminde ilk Avrupa şampiyonluğuna uzanan Sultanlar’ı tebrik etmek için ünlü isimler de paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki 3. finalinde ilk altınını buldu. Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın 1 numarası oldu.
Cumhuriyet’in 100. yılında, koleksiyondaki eksikleri tek tek tamamlayan Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk, dünya sıralamasında liderlik derken, Avrupa arenasında da tarih yazdı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN ART ARDA PAYLAŞIM
Maç Türkiye’de çok büyük ilgiyle takip edildi. Ünlü isimler de bu zaferi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
İşte ünlü isimlerin kazanılan zafere dair yaptıkları paylaşımlar...
SERENAY SARIKAYA
MUSTAFA SANDAL
BURCU ESMERSOY
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
DENİZ SEKİ
NURGÜL YEŞİLÇAY
ŞAHAN GÖKBAKAR
FAZIL SAY
GÜLBEN ERGEN
DEMET ÖZDEMİR
DEMET EVGAR
MERT FIRAT
SELÇUK YÖNTEM
Player Alanı
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