Türkiye'nin 'en sevilen aşk şarkıları' belli oldu

14 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Sevgililer Günü'ne özel olarak araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9.4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı yüzde 7.7 ile yerleşti. Yüzde 7.7 ile Fikret Kızılok’tan Bu Kalp Seni Unutur Mu, yüzde 5.1 ile Tarkan’dan Beni Çok Sev, yüzde 4.7 ile Sema’dan Fikrimin İnce Gülü, yüzde 4.3 ile Nilüfer’den Ta Uzak Yollardan, yüzde 4.3’le Sezen Aksu’dan Haydi Gel Benimle Ol, yüzde 3.8’le Neşe Karaböcek’ten Damarımda Kanımsın, yüzde 3.8’le İrem Derici’den Kalbimin Tek Sahibine ve son olarak yüzde 3.4’le Kayahan’dan Seninle Her Şeye Varım Ben şarkıları Türkiye’nin en sevilen aşk şarkıları olarak belirlendi.

ARAŞTIRMA İNGİLTERE'DE DE YAPILDI

Geçen günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı ise Whitney Houston'ın 'I Will Always You'su olmuştu. Listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer alıyor.