Araştırma: Tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı belli oldu
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, Uber tarafından İngiltere'de yapılan bir araştırma tüm zamanların en sevilen aşk şarkıları sıraladı. Listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer aldı. Zirvede ise adeta klasikleşen bir şarkı yer aldı.
Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir zaman kaldı. Bu özel gün öncesi Uber, en sevilen aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı.
Araştırmaya göre Whitney Houston'ın 'I Will Always You' ilk sırada yer aldı. 2 bin kişiyle yapılan bu araştırmada ikinci sıraya Righteous Brothers'ın 'Unchained Melody', üçüncü sıraya da Elvis Presley'nin 'Can't Help Falling In Love!' şarkısı yerleşti.
İlk 10'a iki şarkı sokmayı başaran tek isim de Elvis Presley.
Öte yandan araştırmaya katılan her 10 kişiden biri romantik şarkıların duygularını ifade etmelerine yardımcı olduğunu, yüzde 42'si de birine aşk şarkıları dinletmenin o kişinin kendilerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; her 10 kişiden biri de geçen yıl koronavirüs karantinası altında geçen Sevgililer Günü'nün aksine bu yıl daha büyük şeyler planladıklarını anlattı.
Listenin tamamı şu şekilde...
1.I Will Always Love You – Whitney Houston
2.Unchained Melody – Righteous Brothers
3.Can't Help Falling In Love – Elvis Presley
4.My Heart Will Go On – Celine Dion
5.Your Song – Elton John
6.Angels – Robbie Williams
7.I Want To Know What Love Is – Foreigner
8.I Don't Want To Miss A Thing – Aerosmith
9.Can't Take My Eyes Off You – Frankie Valli
10.Love Me Tender – Elvis Presley
11.You're Beautiful – James Blunt
12.Endless Love – Lionel Richie
13.All Of Me – John Legend
14.The Power Of Love – Frankie Goes To Hollywood
15.God Only Knows – The Beach Boys
16.(I've Had) The Time Of My Life – Bill Medley and Jennifer Warnes
17.Can You Feel The Love Tonight – Elton John
18.With Or Without You – U2
19.She's The One – Robbie Williams
20.All You Need Is Love – The Beatles
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