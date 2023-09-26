Türkiye’nin ilk ve tek yeşil balı... 89 kişinin yaşadığı köyde keşfedildi!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:47

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:06

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünün, 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda tespit edilen yeşil balın markalaşması için, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı öncülüğünde Artvin Valiliği, ilçe kaymakamlığı ve muhtarlık tarafından çalışma başlatıldı.

Yeşil balın insan sağlığı üzerine etkileri ve renginin neden yeşil olduğu üzerine yapılan çalışmalar sonrası, markalaşması için harekete geçildi.

FİYATI 15 İLE 20 BİN TL ARASINDA!

25 haneli 89 nüfusa sahip Zekariya köyü sakinleri hayvancılık ve arıcılıkla geçimlerini sürdürürken, yeşil bal köyün gözdesi oldu. Köyde yıllar önce yeşil balın varlığı bilinirken, son yıllardaki yoğun ilgi köy halkına adeta maden bulunmuş gibi mutluluk yaşatıyor.

Keşfedilmesiyle Türkiye'nin farklı illerinden yeşil bala ilginin bir anda artığını ifade eden köy muhtarı ve 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, kilogram fiyatını 15 ile 20 bin lira arasında belirlediklerini söyledi.

"2 ÇEŞİT BİTKİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"

Yeşil balı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı’ya göndermesiyle sürecin başladığını söyleyen Pehlivan, süreçle ilgili şunları kaydetti:

"Sevgi hocamın bal ilgisini çekti, daha sonra inceleme yaptı. Değerleri de yüksek çıkınca, markalaşması için Artvin Valiliği, kaymakamlık, köy muhtarlığı olarak çalışma başlattık. Tescil alacağız, Zekeriya köyümüze yeşil bal markasını alacağız. Bala yeşil rengi verdiğini tahmin ettiğimiz ve üzerinde durduğumuz 2 çeşit bitki var.

Bölgemizin yüksek kesimlerinde bulunması nedeniyle bala bu rengini veriyor. Her kovanda bulunmuyor, biz yeşil olan balı seçip ayrıştırıyoruz. Şu an itibariyle köyümüzde bulunan yeşil balın kilogram satış fiyatı 15 ile 20 bin arasında. Bu sene hava şartları nedeniyle verim az oldu. Fiyat bu nedenle artmış durumda."