Türkücü Bülent Serttaş: 'Cumhurbaşkanımızı üç kez ağlattım'
Türkücü Bülent Serttaş, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kez ağlattığını belirterek, "İlkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalim, en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi" ifadelerini kullandı.
40 yıl önce İstanbul'a geldiğinde bakıp iç geçirdiği, kiracı olmayı hayal ettiği villalardan aldığını, çok pahalı arabalara sahip olduğunu söyleyen Türkücü Bülent Serttaş, "Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye çok dua ediyorum" dedi.
"12 BİN LİRALIK ÇANTA KULLANIYORUM"
Akşam gazetesinden Yasemin İlan'a konuşan Serttaş, giyime de çok para harcadığını belirterek "Alınan meslektaşlarım olacaktır ama ben bu işe yatırım yapıyorum. Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantayı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum" ifadesini kullandı.
"ERDOĞAN'I ÜÇ KEZ AĞLATTIM"
Türkücü, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını şu sözlerle anlattı:
"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."
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