Türlü yaparken deneyin, Lokanta ustalarının bir lezzet sırrı daha

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:06

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 00:06

Türk mutfağının en çok sevilen ve evlerde en çok pişen tencere yemeklerinin başında gelmektedir türlü yemeği. Çeşit çeşit sebze tek bir tabakta birleşiyor, yemek tariflerinin en doyurucularından ve en lezzetlilerinden birine dönüşüyor. Patates, patlıcan, kabak, yeşil biber, domates ve baharatlara adeta lezzetleniyor.



Lokantalarda da çokça satılan türlünün çok basit bir tarifi var;

Öncelikle türlünün lokantalardaki gibi güzel olması için bilmeniz gereken bazı püf noktalar var

Mutlaka sebzeler taze olmalı

Yemek mutlaka zeytinyağı ile yapılmalı

Kısık ateşte pişirilmeli

Et eklenecekse mutlaka et taze olmalı ve dondurulmuş olmamalı

TÜRLÜNÜN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 orta boy patlıcan

4 domates

2 Kabak

2 soğan

3 patates

6 tane taze fasulye

2 yeşilbiber

Yarım yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz,

Kırmızıbiber,

Karabiber

Türlünün yapılışı

*Bir tencerede soğan zeytinyağında kavrulur.

*Salça eklenerek devam edilir.

*Diğer sebzeler yıkanır ve doğranarak hazırlanır.

*Kavrulan soğanın üzerine malzemeler yerleştirilir.

*En üste soyulmuş ve doğranmış domates konmalıdır.

*Biraz sıcak su ilave ederek suyunu salana kadar pişmeye bırakılır.

*Kaynayınca tuzu ve baharatlar ilave edilir, biraz karıştırılır.

*Sebzeler pişince ateşten indirilir.

*Servise hazırdır.

Afiyet olsun!

TÜRLÜNÜN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişirdiğiniz türlü yemeğinin yanına tane tane pirinç pilavı ve salata yapabilirsiniz. Çorba olarak ise mercimek çorbası tercih edilebilir.