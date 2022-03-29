TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte biyografisi
Üniversite eğitimini makine mühendisliği üzerine okuyan Orhan Turan, iş hayatına 1981 yılında başladı. Kurucusu olduğu ODE firmasıyla yalıtım başta olmak üzere pek çok sektörde önemli yatırımlarda bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan deneyimli isim, TÜSİAD ve TÜRKONFED başkanlığı yaptı. İşte, Orhan Turan'ın hayatı...
İnşaattan demir-çelik sanasiyine, yalıtımdan iklimlendirmeye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Orhan Turan, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young işbirliğiyle 2008 yılında düzenlenen 'Yılın Girişimcisi' yarışmasında 'Yılın Girişimcisi' ödülünü aldı. Monte Carlo'da düzenlenen 'Dünya Yılın Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.
ORHAN TURAN, TÜSİAD BAŞKANI SEÇİLDİ
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Orhan Turan seçildi.
Başkanlık görevini Simone Kaslowski'den devralan Orhan Turan, "Katılımcı demokrasiyi, laik hukuk devletini esas alarak, 'özgürlük kutsaldır' diyerek, rekabetçi piyasa ekonomisi, toplumsal refah ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir ortama yönelik çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.
Orhan Turan ve Simone Kaslowski
ORHAN TURAN'IN HAYAT HİKAYESİ
1960 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde yaptı.
1981 yılında Enka Çelik adlı şirkette makine mühendisi olarak iş hayatına başladı.
Askerlik görevini Eskişehir'de hava kuvvetlerinde kontrol mühendisi olarak yaptı. Burada yaptığı işi, iş hayatında da yapmaya karar verdi.
Terhis olmasının ardından iki arkadaşıyla birlikte ODE Yalıtım adı firmayı kurdu. Isıtma, soğutma, klima vb. birçok iş yaptılar.
1988 yılında ODE Yalıtım'ın bütün hissesini satın alarak patron oldu. Bu tarihten sonra sadece yalıtım işine odaklandı. Enerji verimliliği üzerine çalışmalarda bulundu.
Daha sonra ticarete atılan Orhan Turan, inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Türkiye genelinde oteller inşa etti, tatil köyleri yaptı.
1990 yılında ithalat yapmaya başladı. İthal ettiği ürünleri 1996 yılında üretmeye başladı. 6 kıtada 75'in üzerinde ülkeye ihracat yaptı.
Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı.
1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.
2007-2011 yılları arasında İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.
2017-2019 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nde (TÜSİAD) Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.
Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dersler verdi.
Orhan Turan, 29 Mart 2022 tarihinde TÜSİAD Başkanı seçildi.
Haluk Dinçer ve Orhan Turan
ÖZEL YAŞAMI
1960 doğumlu olan Orhan Turan, 2022 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.
Evlidir ve bir çocuk babasıdır.
Orhan Turan 1.78 metre boyunda, 81 kilo ve terazi burcudur.
İyi seviyede İngilizce konuşabiliyor.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @orhanturan1978, Twitter'da @_orhanturan kullanıcı adıyla yer almaktadır.
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