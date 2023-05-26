TÜSİAD Başkanı Orhan Turan uyardı: İklim değişikliği çoklu krizlere neden oluyor
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iklim değişikliğinin halihazırda yaşanan krizlerin etkilerini derinleştirerek eşzamanlı çoklu krizlerin ortaya çıkmasına yol açtığını vurguladı.
TÜSİAD’ın hazırladığı
“Türkiye’de İklim
Krizi ile Mücadelede
Orman Ekosistemleri ve
Yutak Alan Yönetimi”
raporunun tanıtımında
konuşan Turan, politika
geliştirme süreçlerinde
iklim ve biyolojik
çeşitlilik krizlerinin
beraber ele alınmasının
stratejik önemde
olacağını vurgulayarak
“İklim krizi ile mücadele
ve ülkemizin 2053
Net Sıfır Emisyon
hedefine ulaşılması için
önümüzde kritik bir
eşik bulunuyor. Ekolojik
dengeyi, toplumun
sosyo-ekonomik
faydasını, biyoçeşitliliğin
korunmasını
merkeze alarak
yapılacak
çalışmalar bütüncül
katkıyı sağlayacak.
Ormanları da
sağladıkları bütün
fayda ve hizmetlerle
beraber, bütüncül
olarak ele almalıyız” dedi.
Rapora göre orman alanı azalmasına doğrudan yol açan yasal düzenlemeler kaldırılmalı, orman alanlarının ormancılık dışı kullanımlara tahsisi gözden geçirilmeli. Orman Yasası ve Milli Parklar Yasası başta olmak üzere ulusal ormancılık mevzuatında iklim değişikliği ve ormanların karbon depolaması konularının yer alması sağlanmalı.
Rapor kapsamında yapılan bir modelleme çalışması ile karaçam ağacının ülkemizdeki yaşam ortamı uygunluğunda yüzde 90’dan fazla oranda bir azalma olacağı öngörülmektedir. Bu öngörü, yutak alanlarımızda daralma, yutak kapasitesinde azalma ve ağaçlandırma ile yeni yutak alan oluşturmanın giderek zorlaşacağına işaret etmekte.
TARIMDA
DEĞİŞİM İÇİN
KADINLARA
ÇAĞRI
Gıda ve tarımda değişim yaratan kadın girişimci programına başvurular başladı. Tamamı kadın bir ekip tarafından düzenlenen ve küresel iklim krizine Türkiye’den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli Empowering Women in Agrifood (EWA) programına son başvuru tarihi 16 Haziran.Avrupa Birliği’nin Gıda İnovasyon Fonu (EIT Food) tarafından desteklenen EWA programı Türkiye’de Impact Hub İstanbul’un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığıyla gerçekleşiyor.
Başvurular arasından
seçilecek 10 kadın girişimci,
altı ay boyunca çevrimiçi
eğitimler ve etkinliklere
katılıp, hem bire bir hem de
uzman mentorluk alacaklar.
Ülke finalinin birincisi 10 bin
Avro, ikincisi ise 5 bin Avro
ödülün sahibi olacak.
KİT İZMİR,
SIFIR KARBON
HEDEFLİYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
377 şehir arasından AB’nin
İklim Nötr ve Akıllı Şehirler
Misyonu’na seçilmesinin
ardından çalışmalarını
hızlandırdı. İzmir’in İklim Nötr
ve Akıllı Şehirler Misyonu
çalışmalarını yürütmek için
kurulan Küresel İklim Topluluğu
(KİT) İzmir çalışmalarına
başladı.
Yürütülecek çalışmalar
kapsamında İklim Şehir
Sözleşmesi hazırlanacak.
Şehrin iklim nötr hedefine
yönelik eylem planı, yatırım
çalışmaları belirlenecek. İklim
Şehir Sözleşmesi’nin ardından
Misyon Etiketi alınacak.
Misyon Etiketi’nin alınması
İzmir’deki projelere daha
fazla finansman sağlayacak.
Çalışmalar, İzmir Büyükşehir
Belediyesi iştirak şirketi
İZENERJİ AŞ koordinasyonunda
sürdürülecek.
KADIKÖY’DE
ÇEVRE İÇİN
FESTİVAL
Kadıköy
Belediyesi’nin
“2023
Kadıköy
Çevre
Festivali”,
2-4 Haziran
tarihleri
arasında, Selamiçeşme
Özgürlük Parkı’nda
düzenlenecek.“Kentsel
Dirençlilik-Doğaya Emek Ver!”
temalı Kadıköy Çevre Festivali
2023’te çevre dostu şehirlerin
inşası, sürdürülebilir bir gelecek
yolunda atılacak adımlar ele
alınacak ve dirençli bir gelecek
için işbirliği daveti yapılacak.
Festivalde bu yıl deprem,
iklim değişikliği kaynaklı
doğal afetlerle mücadelede
kentsel dirençliliğin önemi ön
plana çıkarılacak. Festivale;
sivil toplum kuruluşları,
vakıflar, topluluklar, uzmanlar,
akademisyenler, sanatçılar,
öğrenciler, aktivistler, kent
paydaşları ve tüm yurttaşlar
katılabilecek. Festivalde,
paneller, söyleşiler, atölyeler,
konserler ve farklı etkinlikler
düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- HDP ve Yeşil Sol Parti 'ikinci tur' kararını açıkladı!
- Kritik kararının açıklanacağı saat belli oldu!
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Kılıçdaroğlu'na soru soranların yalanları ortaya çıktı
- Yaptığı hareketler büyük tepki çekti: 'Utanmaz adam!'
- Memleket Partisi'nin üst düzey isminden açıklama!