TÜSİAD Başkanı Orhan Turan uyardı: İklim değişikliği çoklu krizlere neden oluyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:00

TÜSİA D’ın hazırladığı “Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi” raporunun tanıtımında konuşan Turan, politika geliştirme süreçlerinde iklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerinin beraber ele alınmasının stratejik önemde olacağını vurgulayarak “İklim krizi ile mücadele ve ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılması için önümüzde kritik bir eşik bulunuyor. Ekolojik dengeyi, toplumun sosyo-ekonomik faydasını, biyoçeşitliliğin korunmasını merkeze alarak yapılacak çalışmalar bütüncül katkıyı sağlayacak. Ormanları da sağladıkları bütün fayda ve hizmetlerle beraber, bütüncül olarak ele almalıyız” dedi.



Rapora göre orman alanı azalmasına doğrudan yol açan yasal düzenlemeler kaldırılmalı, orman alanlarının ormancılık dışı kullanımlara tahsisi gözden geçirilmeli. Orman Yasası ve Milli Parklar Yasası başta olmak üzere ulusal ormancılık mevzuatında iklim değişikliği ve ormanların karbon depolaması konularının yer alması sağlanmalı.

Rapor kapsamında yapılan bir modelleme çalışması ile karaçam ağacının ülkemizdeki yaşam ortamı uygunluğunda yüzde 90’dan fazla oranda bir azalma olacağı öngörülmektedir. Bu öngörü, yutak alanlarımızda daralma, yutak kapasitesinde azalma ve ağaçlandırma ile yeni yutak alan oluşturmanın giderek zorlaşacağına işaret etmekte.





TARIMDA DEĞİŞİM İÇİN KADINLARA ÇAĞRI



Gıda ve tarımda değişim yaratan kadın girişimci programına başvurular başladı. Tamamı kadın bir ekip tarafından düzenlenen ve küresel iklim krizine Türkiye’den çözüm getiren kadın girişimcilerin gelişimine katkıda bulunan AB fonu destekli Empowering Women in Agrifood (EWA) programına son başvuru tarihi 16 Haziran.Avrupa Birliği’nin Gıda İnovasyon Fonu (EIT Food) tarafından desteklenen EWA programı Türkiye’de Impact Hub İstanbul’un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığıyla gerçekleşiyor.

Başvurular arasından seçilecek 10 kadın girişimci, altı ay boyunca çevrimiçi eğitimler ve etkinliklere katılıp, hem bire bir hem de uzman mentorluk alacaklar. Ülke finalinin birincisi 10 bin Avro, ikincisi ise 5 bin Avro ödülün sahibi olacak.



KİT İZMİR, SIFIR KARBON HEDEFLİYOR



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 377 şehir arasından AB’nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na seçilmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı. İzmir’in İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu çalışmalarını yürütmek için kurulan Küresel İklim Topluluğu (KİT) İzmir çalışmalarına başladı.



Yürütülecek çalışmalar kapsamında İklim Şehir Sözleşmesi hazırlanacak. Şehrin iklim nötr hedefine yönelik eylem planı, yatırım çalışmaları belirlenecek. İklim Şehir Sözleşmesi’nin ardından Misyon Etiketi alınacak. Misyon Etiketi’nin alınması İzmir’deki projelere daha fazla finansman sağlayacak. Çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İZENERJİ AŞ koordinasyonunda sürdürülecek.



KADIKÖY’DE ÇEVRE İÇİN FESTİVAL



Kadıköy Belediyesi’nin “2023 Kadıköy Çevre Festivali”, 2-4 Haziran tarihleri arasında, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenecek.“Kentsel Dirençlilik-Doğaya Emek Ver!” temalı Kadıköy Çevre Festivali 2023’te çevre dostu şehirlerin inşası, sürdürülebilir bir gelecek yolunda atılacak adımlar ele alınacak ve dirençli bir gelecek için işbirliği daveti yapılacak. Festivalde bu yıl deprem, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerle mücadelede kentsel dirençliliğin önemi ön plana çıkarılacak. Festivale; sivil toplum kuruluşları, vakıflar, topluluklar, uzmanlar, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler, aktivistler, kent paydaşları ve tüm yurttaşlar katılabilecek. Festivalde, paneller, söyleşiler, atölyeler, konserler ve farklı etkinlikler düzenlenecek.

