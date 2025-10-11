Tutak'ta bu yılki şeker pancarı hasadında bereketli bir sezon bekleniyor. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyet, bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunarak, tarımsal üretimin ve çiftçilerimizin emeklerinin ilçe ekonomisine katkısına dikkat çekti.
Tutak'ta hasat başladı: Bölgenin geçim kaynağı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bölge çiftçisinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarı hasadı başladı.
11.10.2025 11:57:00
İHA
