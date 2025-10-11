Tutak'ta hasat başladı: Bölgenin geçim kaynağı

Tutak'ta bu yılki şeker pancarı hasadında bereketli bir sezon bekleniyor. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyet, bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunarak, tarımsal üretimin ve çiftçilerimizin emeklerinin ilçe ekonomisine katkısına dikkat çekti.