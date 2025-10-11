Tutak'ta hasat başladı: Bölgenin geçim kaynağı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 11:57:00
İHA
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bölge çiftçisinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarı hasadı başladı.

Tutak'ta bu yılki şeker pancarı hasadında bereketli bir sezon bekleniyor. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve beraberindeki heyet, bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunarak, tarımsal üretimin ve çiftçilerimizin emeklerinin ilçe ekonomisine katkısına dikkat çekti.

